Популярность «китайцев» — обман и манипуляция? Российские водители верны лучшему автобренду в галактике

Фото: UnsplashСогласно источнику, спрос на машины марки Toyota в России остается высоким, а в августе и сентябре значительно вырос. Машины ввозятся из-за рубежа по серому и параллельному импорту, что влечет дополнительные пошлины и расходы, включаемые в цену, но российских водителей это не смущает.
Россияне продолжают активно покупать японские автомобили, несмотря на отсутствие официальных поставок и завышенные ценники. Об этом пишут «Автоновости дня».
Прямо сейчас Toyota входит в топ-10 самых популярных в России, опередив китайские бренды Omoda и Jetour. Продажи «японцев» выросли в 2025 году на 27%, и особенно в последние два месяца. Похоже, россияне опасаются повышения утильсбора и спешат купить машину мечты по текущим ценам.
До 2022 года в России десятилетиями процветал «культ» автомобилей Toyota. Немалую роль в этом сыграл импорт «праворуких японцев» в 2000-х годах, которые создали у россиян стойкую уверенность в неубиваемости и «неломучести». Продажи Toyota в РФ долгие годы превышали все остальные бренды, и сейчас верность водителей подорожавшей марке сохраняется.