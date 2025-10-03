Популярность «китайцев» — обман и манипуляция? Российские водители верны лучшему автобренду в галактике

Олег

Фото: Unsplash

Фото: Unsplash 

Россияне продолжают активно покупать японские автомобили, несмотря на отсутствие официальных поставок и завышенные ценники. Об этом пишут «Автоновости дня».

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Согласно источнику, спрос на машины марки Toyota в России остается высоким, а в августе и сентябре значительно вырос. Машины ввозятся из-за рубежа по серому и параллельному импорту, что влечет дополнительные пошлины и расходы, включаемые в цену, но российских водителей это не смущает.

Прямо сейчас Toyota входит в топ-10 самых популярных в России, опередив китайские бренды Omoda и Jetour. Продажи «японцев» выросли в 2025 году на 27%, и особенно в последние два месяца. Похоже, россияне опасаются повышения утильсбора и спешат купить машину мечты по текущим ценам.

До 2022 года в России десятилетиями процветал «культ» автомобилей Toyota. Немалую роль в этом сыграл импорт «праворуких японцев» в 2000-х годах, которые создали у россиян стойкую уверенность в неубиваемости и «неломучести». Продажи Toyota в РФ долгие годы превышали все остальные бренды, и сейчас верность водителей подорожавшей марке сохраняется. 

0
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Max.ru — Max/iguides
Источник:
Автоновости дня
Cсылки по теме:
Электрокар Xiaomi уехал от своего владельца без его разрешения (видео)
«АвтоВАЗ» раскрыл, что произойдет с ценами на автомобили Lada в ближайшее время
Стало известно, кому выгодны новые ограничения на иномарки в России

Рекомендации

Рекомендации

Wildberries запустил сервис такси, но есть нюанс
Водители в РФ нашли идеальную замену Hyundai Solaris и Creta и массово переходят на нее
Wildberries начал выдавать банковскую карту всем желающим. Как она выглядит и в чём её преимущества и недостатки?
Часто отключают мобильный интернет? Что делать и как подготовиться

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

+51
makc80
🤮🤮🤮 и откуда это придумал автор про «мечту» «галактику» «неубиваемость» и т.д. 🤮🤮🤮
Во многом не согласен, тайёта простая бюджетная шляпа
часов назад в 12:47
#
+244
acinatnas
Оттуда же откуда "все хотят iPhone 17".
46 минут назад
#