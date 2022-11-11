Такси TikTok

Популярный блогер попытался развести таксиста на 1000 рублей. Когда не получилось — плюнул ему в лицо

Александр



Хилми Форкс, известный в тиктоке под аккаунтами kim_forks и hilmi_forks_2, попал в неприятную ситуацию. Он вызвал такси, но приехавшая машина ему не понравилась, и он решил, что таксист должен ему денег, а не наоборот.

Блогера частично можно понять: он вызвал автомобиль по грузовому тарифу и ждал как минимум микроавтобус, а приехала обычная машина. Хилми Форкс обозвал водителя нищебродом, спросил про отношение к ЛГБТ и угрожал побить его или залить перцовым баллончиком в целях защиты от видеосъёмки. В конце он попросил тысячу рублей, а услышав отказ, смачно плюнул в сторону водителя и ушёл.

На видеозаписи, сделанной таксистом, блогер утверждает, что у него 2 миллиона подписчиков (на самом деле в тиктоке на него подписано около миллиона человек, меньше 30 тысяч подписчиков в телеграме, 11 тысяч в ютубе и 450 тысяч в запрещённой соцсети). Он недоумевал, зачем таксист ведёт запись, ведь вряд ли у него получится куда-либо залить её. Ролик можно посмотреть здесь, но осторожнее — он содержит мат.

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Комментарии

Tigrolik
+520
Tigrolik
Манерный глиномес бычит и угрожает🤣🤣🤣 Как же это смешно выглядит, когда манерные глиномесы пытаются косить под гопоту с окраины🤣🤣🤣
2 часа назад в 13:11
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+158
Куцов
Держи в курсе, Кузнецов. Новость как раз для вашего желтушного ресурса. Побольше давай такой помойки.
2 часа назад в 13:26
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+158
Куцов
Парня Кузнецова обидели )
2 часа назад в 13:28
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Disney
+172
Disney
2 часа назад в 13:33
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tellurian
+4685
tellurian
В приложении в комментарии не войти, вылетает приложение.
Считаю нужно убрать эту новость с сайте.
Только дискредитируете такими статьями свой ресурс.
час назад в 14:05
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