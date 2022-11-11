Хилми Форкс, известный в тиктоке под аккаунтами kim_forks и hilmi_forks_2, попал в неприятную ситуацию. Он вызвал такси, но приехавшая машина ему не понравилась, и он решил, что таксист должен ему денег, а не наоборот.
Блогера частично можно понять: он вызвал автомобиль по грузовому тарифу и ждал как минимум микроавтобус, а приехала обычная машина. Хилми Форкс обозвал водителя нищебродом, спросил про отношение к ЛГБТ и угрожал побить его или залить перцовым баллончиком в целях защиты от видеосъёмки. В конце он попросил тысячу рублей, а услышав отказ, смачно плюнул в сторону водителя и ушёл.
На видеозаписи, сделанной таксистом, блогер утверждает, что у него 2 миллиона подписчиков (на самом деле в тиктоке на него подписано около миллиона человек, меньше 30 тысяч подписчиков в телеграме, 11 тысяч в ютубе и 450 тысяч в запрещённой соцсети). Он недоумевал, зачем таксист ведёт запись, ведь вряд ли у него получится куда-либо залить её. Ролик можно посмотреть здесь, но осторожнее — он содержит мат.
Популярный блогер попытался развести таксиста на 1000 рублей. Когда не получилось — плюнул ему в лицо
Александр Кузнецов —
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час назад в 13:46
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