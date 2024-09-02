Популярный бренд убил тысячи смартфонов простым обновлением ПО



Компания OnePlus выпустила убийственный в прямом смысле апдейт для своих смартфонов. Об этом предупреждает Gizmochina.



Согласно источнику, совсем недавно у бренда возникла странная проблема с материнской платой, а теперь трудности настигли с программной стороны. Свежее обновление ПО за август 2024 года приводит к тому, что множество моделей OnePlus больше не включились после его установки. Решения проблемы пока нет, как и комментария бренда. Известно, что сбой затронул как минимум модели OnePlus 9, 9 Pro, 9R, 9RT, 10, 10 Pro, 10R.







К слову, некоторые пользователи утверждают, что именно этот апдейт вывел из строя материнские платы их девайсов. Подтверждения этому пока не появилось, так что теперь владельцы смартфонов ждут подробностей от компании.