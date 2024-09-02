Популярный бренд убил тысячи смартфонов простым обновлением ПО

Олег

Фото: Unsplash


Компания OnePlus выпустила убийственный в прямом смысле апдейт для своих смартфонов. Об этом предупреждает Gizmochina.

Согласно источнику, совсем недавно у бренда возникла странная проблема с материнской платой, а теперь трудности настигли с программной стороны. Свежее обновление ПО за август 2024 года приводит к тому, что множество моделей OnePlus больше не включились после его установки. Решения проблемы пока нет, как и комментария бренда. Известно, что сбой затронул как минимум модели OnePlus 9, 9 Pro, 9R, 9RT, 10, 10 Pro, 10R.

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К слову, некоторые пользователи утверждают, что именно этот апдейт вывел из строя материнские платы их девайсов. Подтверждения этому пока не появилось, так что теперь владельцы смартфонов ждут подробностей от компании. 

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Источник:
Gizmochina
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Комментарии

tellurian
+1736
tellurian
Хороший пример, что не надо спешить с обновлениями.
Сегодня в 16:44
#
+67
Алексей tellurian
Так можно и всю жизнь прождать, ожидая «хорошего» обновления)
26 минут назад
#
tellurian
+1736
tellurian Алексей
Сам обновляю айфон и айпад через 2-3 недели или позже.
Сейчас айпад на 16.7 использую и доволен.
У меня есть знакомые, которые с момента покупки не обновляют свои гаджеты. ПО 2/3 года ходят. Как андройды, так и айфоны. Всё работает и они довольны. Им ничего не надо другого.
23 минуты назад
#

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