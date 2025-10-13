Популярный китайский внедорожник начнут собирать в России

Александр



Как сообщает сайт «Китайские автомобили», внедорожник Tank 300 может начать выпускаться в России на мощностях калининградского «Автотора». Компания уже запустила официальный процесс сертификации — оформлена декларация соответствия, где изготовителем указан «Автотор ТрансБалт».

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Технические детали российской сборки пока раскрыты частично. Известно, что автомобиль получит полный привод и двигатель мощностью от 216 до 238 л. с. Остальные характеристики, вероятно, будут близки к китайской версии, которая уже продается на российском рынке.

Этот проект станет частью масштабного расширения производства «Автотора». Ранее гендиректор компании Руслан Садыков сообщал о подготовке ещё двух крупных проектов с неназванными автопроизводителями. Планы «Автотора» амбициозны: до конца года планируется запуск полного цикла производства четырех моделей, а к 2026 году организует сварку кузовов для восьми новых моделей.


-1
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Max.ru — Max/iguides
Cсылки по теме:
В Россию приехал Tank 700 Hi-Performance. Стильно, мощно, оглушительно дорого
Китайцы удивляют: новый Tank 300 умеет ремонтироваться без вмешательства мастеров
Автобренд объяснил, почему в РФ поставляются такие скудные китайские машины

Рекомендации

Рекомендации

Что такое LDAC и почему вам стоит искать его упоминание на упаковке наушников
Объявлены цены на новую Lada Iskra — не захочется никаких Hyundai и «китайцев»
Samsung открыла доступ к One UI 8 для этих смартфонов Galaxy
Лютейшее фиаско: «АвтоВАЗ» отзывает все Lada Iskra в первый день продаж и не выдает их покупателям

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии