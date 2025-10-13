Популярный китайский внедорожник начнут собирать в России





Как сообщает сайт «Китайские автомобили», внедорожник Tank 300 может начать выпускаться в России на мощностях калининградского «Автотора». Компания уже запустила официальный процесс сертификации — оформлена декларация соответствия, где изготовителем указан «Автотор ТрансБалт».

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides