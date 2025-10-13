Популярный китайский внедорожник начнут собирать в России

Как сообщает сайт «Китайские автомобили», внедорожник Tank 300 может начать выпускаться в России на мощностях калининградского «Автотора». Компания уже запустила официальный процесс сертификации — оформлена декларация соответствия, где изготовителем указан «Автотор ТрансБалт».
Этот проект станет частью масштабного расширения производства «Автотора». Ранее гендиректор компании Руслан Садыков сообщал о подготовке ещё двух крупных проектов с неназванными автопроизводителями. Планы «Автотора» амбициозны: до конца года планируется запуск полного цикла производства четырех моделей, а к 2026 году организует сварку кузовов для восьми новых моделей.