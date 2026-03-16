Популярный провайдер урезал интернет в трех регионах РФ. Хочешь как раньше — доплати еще

Олег

Один из провайдеров ввел лимит на количество трафика для трех столиц регионов страны. Об этом пишет «Комменсантъ». 

Согласно источнику, сэкономить на трафике решил «Дом.ру». С февраля он ввел ограничения для своих абонентов в Санкт-Петербурге, Самаре и Екатеринбурге. Если пользователь потребляет более 3 ТБ (терабайт) в месяц, скорость для него снижается до 50 Мбит/с. Попавшим под лимит предлагается два варианта: доплатить за скорость либо подождать до конца расчетного периода. 

Провайдер объясняет новые ограничения тем, что «избыточные объемы трафика, как правило, связаны не с личным использованием, а с коммерческой деятельностью абонентов», а 85% клиентов обычно не расходуют более 500 Гб в месяц. «Дом.ру» утверждает, что новые правила коснутся 1% пользователей. ФАС обратил внимание на изменения и проверит их на обоснованность. 
