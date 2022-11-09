Популярный российский видеосервис «протёк»: вскрыта вся подноготная пользователей

В сети обнаружена база данных пользователей российского видеосервиса Yappy. Об этом сообщает Telegram-канал Data1eaks.
Согласно источнику, зарубежные хакеры взломали и выложили в сеть большую базу данных видеосервиса Yappy, принадлежащего «Газпром-медиа». Информации о каждом пользователе очень много: архив содержит четыре таблицы, где данные структурированы по типам.
Среди того, что утекло в сеть:
- Никнеймы, ФИО, даты рождения, личные сведения
- Номера телефонов
- Данные об устройствах: модели устройств, версии ОС, тип соединения
- Данные о связанных аккаунтах VK, Google и другие
- Множество технических деталей.
Напомним, что Yappy запущен в конце 2021 года и представляет собой российский аналог TikTok с лентой коротких вертикальных видео.