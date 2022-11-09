Популярный российский видеосервис «протёк»: вскрыта вся подноготная пользователей

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В сети обнаружена база данных пользователей российского видеосервиса Yappy. Об этом сообщает Telegram-канал Data1eaks.Согласно источнику, зарубежные хакеры взломали и выложили в сеть большую базу данных видеосервиса Yappy, принадлежащего «Газпром-медиа». Информации о каждом пользователе очень много: архив содержит четыре таблицы, где данные структурированы по типам.Среди того, что утекло в сеть:Эксперты отмечают, что всего утечка затронула более 2-х миллионов человек. Судя по таблицам, данные актуальны на 1 июля 2022 года.Напомним, что Yappy запущен в конце 2021 года и представляет собой российский аналог TikTok с лентой коротких вертикальных видео.