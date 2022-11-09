Yappy Россия Утечки

Популярный российский видеосервис «протёк»: вскрыта вся подноготная пользователей

Олег

Yappy


В сети обнаружена база данных пользователей российского видеосервиса Yappy. Об этом сообщает Telegram-канал Data1eaks.

Согласно источнику, зарубежные хакеры взломали и выложили в сеть большую базу данных видеосервиса Yappy, принадлежащего «Газпром-медиа». Информации о каждом пользователе очень много: архив содержит четыре таблицы, где данные структурированы по типам.

Среди того, что утекло в сеть:
  • Никнеймы, ФИО, даты рождения, личные сведения
  • Номера телефонов
  • Данные об устройствах: модели устройств, версии ОС, тип соединения
  • Данные о связанных аккаунтах VK, Google и другие
  • Множество технических деталей.
Эксперты отмечают, что всего утечка затронула более 2-х миллионов человек. Судя по таблицам, данные актуальны на 1 июля 2022 года.

Напомним, что Yappy запущен в конце 2021 года и представляет собой российский аналог TikTok с лентой коротких вертикальных видео. 

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Источник:
Data1eaks
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Комментарии

+4439
Carter_Mayers
OMG, очередная, дурацкая соцсеть для детишек и школьников, коих сотни в магазинах приложений.
Сегодня в 10:51
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Konstantin Bulatnikov
+72
Konstantin Bulatnikov
Господин Воронин, вы по аккуратней со словом популярная...😆😆😆
2 часа назад в 11:11
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