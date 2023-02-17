Популярный сервис доставки перестал работать почти по всей стране. Он рискует исчезнуть





По данным «Коммерсанта», сервис доставки PickPoint столкнулся с проблемами. Он перестал оказывать услуги в большинстве регионов и продолжает работать лишь в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях и ещё в нескольких крупных городах.



Оформить отправку посылки на сайте и в приложении PickPoint в большинстве городов не получается — клиенты видят предупреждение о том, что сервис временно недоступен. Доставка отправлений тоже сильно ограничена. На начало этого года по всей России работало около 4,5 тысяч пунктов приёма и выдачи PickPoint и существовало примерно 6 тысяч постаматов. Сервис работал 657 населённых пунктах страны.



Гендиректор PickPoint Надежда Романов объяснила проблемы в работе сложностями с иностранными акционерами. У компании зарубежный владелец — она принадлежит фирме PickPoint Delivery System Ltd., зарегистрированной в кипрском офшоре. В настоящее время к PickPoint поданы иски о взыскании задолженности более чем на 700 миллионов рублей. В частности, Lamoda требует 262 миллиона, а сеть магазинов «Золотое яблоко» 265 миллионов.

