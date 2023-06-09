Популярный сервис Google перестанет работать на старых версиях Windows

Александр


Фото: Unsplash

Компания Google сообщила о том, что её облачное хранилище Drive (в русскоязычном варианте «Диск») перестанет работать на компьютерах с Windows 8 и 8.1. Это произойдёт в августе 2023 года.

Использовать Google Drive на компьютерах с Windows 8 и 8.1 можно будет лишь в браузере, а десктопная программа, предоставляющая возможности синхронизации локальных файлов с облаком, перестанет работать. Десктопная версия Google Drive может автоматически синхронизировать файлы между компьютером и облаком, а десктопный вариант сервиса лишён такой возможности, его получится использовать только как личное файлохранилище. Google рекомендует пользователям установить более новую версию операционной системы — Windows 10 или 11.

Google также предупреждает, что десктопная версия программы Drive с августа текущего года станет несовместима с 32-битными вариантами Windows. Windows 11 существует только в 64-битном варианте, а обновление до 32-битной версии Windows 10 не поможет в данном случае — облако не будет работать на таком компьютере.

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