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Один из лучших VPN-сервисов — TunnelBear, окончательно заблокирован на территории России. 

Еще в прошлом году сайт сервиса перестал подавать признаки жизни. Благодаря GhostBear — встроенной функции обхода государственных блокировок, услуга продолжала работать, но продлилось это недолго.

В августе 2021 года Центробанк разослал письма с предупреждением о блокировке ряда VPN-сервисов, в том числе и TunnelBear.

Сервис отличался не только дружелюбным интерфейсом и качественным соединением, в распоряжении пользователей был большой список стран и ежемесячное пополнение бесплатного трафика.


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