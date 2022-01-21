Один из лучших VPN-сервисов — TunnelBear, окончательно заблокирован на территории России.Еще в прошлом году сайт сервиса перестал подавать признаки жизни. Благодаря GhostBear — встроенной функции обхода государственных блокировок, услуга продолжала работать, но продлилось это недолго.В августе 2021 года Центробанк разослал письма с предупреждением о блокировке ряда VPN-сервисов, в том числе и TunnelBear.Сервис отличался не только дружелюбным интерфейсом и качественным соединением, в распоряжении пользователей был большой список стран и ежемесячное пополнение бесплатного трафика.