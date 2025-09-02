Пора искать замену: мошенники стали чаще орудовать через FaceTime

Фархад

FaceTime

Глава комитета Госдумы по вопросам собственности Сергей Гаврилов сообщил о росте числа мошеннических звонков через сервис видеосвязи FaceTime. По его словам, злоумышленники адаптировались к замедлениям звонков в WhatsApp и Telegram и теперь активно используют встроенную утилиту Apple.

Формат видеозвонка создаёт у пользователей иллюзию доверия: на экране может появляться человек в костюме, представляющийся сотрудником банка или госорганов, что снижает критичность восприятия.

«Схема обычно начинается с тревожного повода: "на вашем счёте обнаружена подозрительная операция", "ваш аккаунт пытаются взломать", "идет проверка по делу, где может фигурировать ваш паспорт". Чтобы закрепить эффект, мошенник предлагает перейти именно на FaceTime: "так безопаснее", "так вы точно убедитесь, что я настоящий сотрудник". Дальше всё строится вокруг социальной инженерии. Главная цель — убедить абонента включить демонстрацию экрана. В этот момент злоумышленники получают доступ к коду подтверждения операций, push-уведомлениям банка или даже подсказкам с логинами и паролями», — заявил Гаврилов.

Он также добавил, что мошенники применяют разные схемы: демонстрируют на камеру поддельные документы с печатями и бейджами, приглашают в конференции через ссылки, маскируя их под уведомления от банков или ведомств, а затем оказывают психологическое давление на жертву. Дополнительную сложность расследования создаёт сквозное шифрование FaceTime, из-за чего следствию требуется больше времени на установление фактов, тогда как преступники действуют максимально быстро.

Гаврилов подчеркнул, что ни банки, ни госструктуры не ведут официальных разбирательств через FaceTime. Все финансовые вопросы необходимо проверять исключительно через официальные контакты — номера банков, указанные на карте или сайте, либо через «Госуслуги». Он призвал пользователей критически относиться к любым неожиданным видеозвонкам и при малейших сомнениях сразу завершать разговор.

РИА Новости
