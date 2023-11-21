Пора менять аккумулятор на iPhone? Нашли надежный вариант на AliExpress

Аккумуляторы в современных смартфонах в среднем «живут» около двух лет. Поскольку спустя время девайс не выдерживает световой день без розетки, батарейку приходится менять и автономность восстанавливается.
В случае с iPhone найти качественный и не очень дорогой аккумулятор довольно сложно. Поскольку смартфон очень популярен, запчасти для него производят многие фабрики разной степени паршивости. Определить качество аккумулятора до его установки невозможно, поэтому остается надеяться на репутацию бренда и отзывы других покупателей.
Если аккумулятор вашего iPhone уже просится на замену, взгляните на вариант от китайского бренда Nohon. Компания занимается производством элементов питания не один год и зарекомендовала себя очень неплохо. Что касается конкретно этого лота, то его купили уже более 30 000 раз, и при 4000+ отзывах рейтинг у товара 4,7 звезды.
По этой ссылке можно выбрать аккумулятор на 27 моделей iPhone разных лет и поколений. В комплекте вы найдете минимальный инструментарий для самостоятельной замены.
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ООО «Алибаба.ком (РУ)»
ИНН: 7703380158
В случае с iPhone найти качественный и не очень дорогой аккумулятор довольно сложно. Поскольку смартфон очень популярен, запчасти для него производят многие фабрики разной степени паршивости. Определить качество аккумулятора до его установки невозможно, поэтому остается надеяться на репутацию бренда и отзывы других покупателей.
Если аккумулятор вашего iPhone уже просится на замену, взгляните на вариант от китайского бренда Nohon. Компания занимается производством элементов питания не один год и зарекомендовала себя очень неплохо. Что касается конкретно этого лота, то его купили уже более 30 000 раз, и при 4000+ отзывах рейтинг у товара 4,7 звезды.
По этой ссылке можно выбрать аккумулятор на 27 моделей iPhone разных лет и поколений. В комплекте вы найдете минимальный инструментарий для самостоятельной замены.
Реклама
ООО «Алибаба.ком (РУ)»
ИНН: 7703380158
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