Пора на природу! Топ-10 недорогих техно-товаров с AliExpress для крутого пикника

Несмотря ни на какие санкции весна плавно перетекает в лето даже в России. А значит пришло время для отдыха на природе — пора выползать из своих домов, квартир, кабинетов, и погреться на солнышке в компании друзей.
В этой подборке мы собрали топ-10 товаров с AliExpress, которые сделают ваш отдых на природе намного приятнее. Поехали!
Колонки
Какой же отдых на речке без Стаса Михайлова? А если серьезно, подходящая музыка дает +100 баллов к любому пикнику. Главное следить за громкостью, чтобы не мешать окружающим. Предлагаем обратить внимание на два варианта от уважаемого китайского бренда Tronsmart: небольшую карманную колонку Groove и басистую долгоиграющую T6 Plus.
Tronsmart Groove идеально подойдет, чтобы подвесить её на руль велосипеда или на рюкзак. Она отлично чувствует и внятно передает низкие частоты, при этом не занимает много места и отлично держит аккумулятор. А еще можно взять две Groove и объединить их в стереопару!
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Tronsmart T6 Plus — полноценная колонка с сабвуфером и 40 Ваттами мощности. Запас по громкости в специальном «уличном» режиме не оставит лесной живности шансов на тишину и покой, а увесистый бас раскачает набольшую комнату или крытую беседку. Аккумулятор запросто проживет более 6 часов воспроизведения, а еще от Е6 Plus можно заряжать смартфон.
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Пауэрбанки
На природе не предусмотрено розеток, поэтому без запасного «контейнера» с электричеством не обойтись. Здесь тоже два варианта: карманный и потяжелее.
Внешний аккумулятор Xiaomi MI PowerBank 3 увесист и многофункционален. Он имеет на борту 30 000 mAh, и способен несколько раз зарядить даже iPhone 11/12/13 Pro Max. В современных реалиях очень важно не остаться без электропитания вдали от дома — «редмик» обеспечит им ваш девайс. Отлично подойдет для рюкзака, бардачка в машине или сумочки на велосипеде.
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А вот тонкий и технологичный пауэрбанк ZMI Wireless — это совсем другого рода устройство. Его емкость составляет 10 000 mAh, а толщина — всего 16 мм. Стильный пауэрбанк поддерживает беспроводную зарядку Qi, а также умеет отдавать до 22.5 Ватт мощности. Присутствуют как USB-A, так и Type-С. Компактно и функционально.
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Защита и плюшки для iPhone
Не секрет, что на природе и в походах со смартфонами чаще всего происходят несчастные случаи. С учетом удорожания всего и вся, а также истощения поставок запчастей, стоит заранее подумать о защите для своего iPhone.
Прочное стекло
Со стеклом можно сильно не выдумывать — если оно достаточно толстое, то скорее всего справится со своей задачей принять удар и защитить дисплей. Отличный бюджетный вариант — стеклышко от QSEHPO, его купили аж 25 тысяч раз!
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Неубиваемый чехол
А еще можно одеть свой девайс в чехол особой прочности — например, такой как Cozycase. Он имеет очень толстые боковые стенки, силиконовую демпфирующую заднюю стенку и очень плотно прилегает к дисплею. Помимо ударопрочности, чехол бонусом усиливает водостойкость смартфона — можно даже снимать видео под водой (но без фанатизма). Судя по отзывам, народу нравится.
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Красивые фото
Ну разве можно уехать с пикника, не сделав ни одной фотки? Красивые жуки и цветы, раздобревшие к вечеру друзья, необычная птица на верхушке дерева — всё это обязательно нужно запечатлеть. А помогут вам в этом специальные линзы для камеры смартфона. Они просто надеваются на корпус, как прищепка, и превращают обычную камеру в довольно гибкий инструмент. Линзы бывают разные, мы приготовили для вас два варианта — универсальный попроще, и монстр с оптическим зумом. Наслаждайтесь!
👉 Линзы APEXEL попроще
👉 Монстр Tongdaytech с зумом
Полируем комплект
И в завершение — еще парочка полезных аксессуаров.
Держатель для iPhone надежно крепится на руль велосипеда и освободит руки. А применений масса: и навигация, и управление музыкой, и даже видеозвонок или съемка прямо во время езды (правда есть шанс, что собеседника быстро укачает).
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А еще есть мощная зарядка Baseus для автомобильного прикуривателя. Есть два порта: USB-A и USB-C, подойдет любой кабель. Суммарная мощность — до 30 Ватт. Конечно, есть быстрая зарядка по популярным протоколам, и вдобавок нестыдный внешний вид.
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Что сказать, теперь вы отлично укомплектованы для поездки на природу. Еще и сэкономили — такого курса доллара на AliExpress, как в эти пару недель, не было уже давненько. Хорошего уик-енда!