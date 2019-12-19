Pornhub

Недавно Pornhub подвел итоги уходящего года и выпустил свой ежегодный отчет, в котором содержатся некоторые интересные данные о статистике использования операционной системы Android. 

Этот отчет интересен также с точки зрения того, что Google давно не обновляла свою собственную статистку распространения версий Android. Стоит отметить, что Pornhub входит в число 50 лучших сайтов в мировом рейтинге Alexa, а это может означать, что их статистика наиболее близка к действительности.

Статистика Pornhub

Pornhub не знает точного количества устройств в каждой версии Android, но сообщает, что за 2019 год 48 процентов его трафика с устройств на операционке Google приходилось на Pie (прошлогоднее обновление), 23 процента на Oreo (2017 год), и 12 процентов на Nougat (2016). Судя по приведенной диаграмме, доля Android 10 составляет всего 2 процента годового трафика, но это не удивительно, поскольку это обновление вышло в сентябре для ограниченного количества устройств.

Напомним, статистика Pornhub измеряет только количество полученного трафика от всех версий Android, в то время как панель мониторинга Google отслеживает, сколько устройств работает под какой-либо версии мобильной операционной системы, поэтому не возможности напрямую сравнивать данные между двумя источниками. Тем не менее, информация Pornhub может дать представление об общих тенденциях распространения ОС Android.



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Источник:

The Verge The Verge

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