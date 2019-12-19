Недавно Pornhub подвел итоги уходящего года и выпустил свой ежегодный отчет, в котором содержатся некоторые интересные данные о статистике использования операционной системы Android.
Этот отчет интересен также с точки зрения того, что Google давно не обновляла свою собственную статистку распространения версий Android. Стоит отметить, что Pornhub входит в число 50 лучших сайтов в мировом рейтинге Alexa, а это может означать, что их статистика наиболее близка к действительности.
Pornhub не знает точного количества устройств в каждой версии Android, но сообщает, что за 2019 год 48 процентов его трафика с устройств на операционке Google приходилось на Pie (прошлогоднее обновление), 23 процента на Oreo (2017 год), и 12 процентов на Nougat (2016). Судя по приведенной диаграмме, доля Android 10 составляет всего 2 процента годового трафика, но это не удивительно, поскольку это обновление вышло в сентябре для ограниченного количества устройств.
Напомним, статистика Pornhub измеряет только количество полученного трафика от всех версий Android, в то время как панель мониторинга Google отслеживает, сколько устройств работает под какой-либо версии мобильной операционной системы, поэтому не возможности напрямую сравнивать данные между двумя источниками. Тем не менее, информация Pornhub может дать представление об общих тенденциях распространения ОС Android.
Этот отчет интересен также с точки зрения того, что Google давно не обновляла свою собственную статистку распространения версий Android. Стоит отметить, что Pornhub входит в число 50 лучших сайтов в мировом рейтинге Alexa, а это может означать, что их статистика наиболее близка к действительности.
Pornhub не знает точного количества устройств в каждой версии Android, но сообщает, что за 2019 год 48 процентов его трафика с устройств на операционке Google приходилось на Pie (прошлогоднее обновление), 23 процента на Oreo (2017 год), и 12 процентов на Nougat (2016). Судя по приведенной диаграмме, доля Android 10 составляет всего 2 процента годового трафика, но это не удивительно, поскольку это обновление вышло в сентябре для ограниченного количества устройств.
Напомним, статистика Pornhub измеряет только количество полученного трафика от всех версий Android, в то время как панель мониторинга Google отслеживает, сколько устройств работает под какой-либо версии мобильной операционной системы, поэтому не возможности напрямую сравнивать данные между двумя источниками. Тем не менее, информация Pornhub может дать представление об общих тенденциях распространения ОС Android.
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru
У нас есть подкаст и его видео-версия
Источник: