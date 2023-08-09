Porsche представила очки в стиле Cybertruck

Фото: Porsche
Компания Porsche Design представила миру солнцезащитные очки с футуристичным дизайном. О них написали в Yanko Design.
Согласно источнику, аксессуар получил название P'8951, стал частью серии Iconic Machined и выполнен из цельного куска алюминия. Острые формы очков очень напоминают дизайн-код Tesla Cybertruck — напомним, что недавно Маск выпустил домик для котиков в стиле своего пикапа.
Компания Porsche Design представила миру солнцезащитные очки с футуристичным дизайном. О них написали в Yanko Design.
Согласно источнику, аксессуар получил название P'8951, стал частью серии Iconic Machined и выполнен из цельного куска алюминия. Острые формы очков очень напоминают дизайн-код Tesla Cybertruck — напомним, что недавно Маск выпустил домик для котиков в стиле своего пикапа.
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Фото: Porsche
Фото: Porsche
У цельнометаллической конструкции P'8951 есть пара недостатков. Во-первых, они существенно тяжелее, чем обычные очки. А во-вторых, в сильную жару их лучше не носить, иначе дужки могут здорово обжечь кожу.
Фото: Porsche
Несмотря на это, аксессуар продают за $1600 — очки выпущены в количестве 911 штук.