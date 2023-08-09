Porsche представила очки в стиле Cybertruck

У цельнометаллической конструкции P'8951 есть пара недостатков. Во-первых, они существенно тяжелее, чем обычные очки. А во-вторых, в сильную жару их лучше не носить, иначе дужки могут здорово обжечь кожу.Несмотря на это, аксессуар продают за $1600 — очки выпущены в количестве 911 штук.