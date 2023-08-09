Porsche представила очки в стиле Cybertruck

Олег

Porsche

Фото: Porsche

Компания Porsche Design представила миру солнцезащитные очки с футуристичным дизайном. О них написали в Yanko Design.

Согласно источнику, аксессуар получил название P'8951, стал частью серии Iconic Machined и выполнен из цельного куска алюминия. Острые формы очков очень напоминают дизайн-код Tesla Cybertruck — напомним, что недавно Маск выпустил домик для котиков в стиле своего пикапа.

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Фото: Porsche
Фото: Porsche

Фото: Porsche
Фото: Porsche

У цельнометаллической конструкции P'8951 есть пара недостатков. Во-первых, они существенно тяжелее, чем обычные очки. А во-вторых, в сильную жару их лучше не носить, иначе дужки могут здорово обжечь кожу.

Фото: Porsche
Фото: Porsche

Несмотря на это, аксессуар продают за $1600 — очки выпущены в количестве 911 штук. 

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Источник:
Yanko Design
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Комментарии

banditos
+133
banditos
Ждём на алике;)
2 часа назад в 16:01
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+568
franzisonfire
Лицо главное чтобы в них не уехало а то они наверно ну очень тяжелые ))
2 часа назад в 16:51
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