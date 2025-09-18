Пошёл прогрев: умный дом в iOS 26 стал ещё умнее

Фархад

Apple

Новая операционная система iOS 26 вышла пару дней назад, а пользователи продолжают находить скрытые функции, о которых Apple не говорила на презентации. В этот раз внимание привлекла опция «Адаптивной температуры» в приложении «Дом», которая автоматически регулирует термостат.

Включить функцию адаптивной температуры можно в приложении «Дом» при наличии термостата. В настройках девайса появится опция для автоматического переключения между режимами температуры (Охлаждение/Обогрев) по мере необходимости. При этом система сможет прогнозировать время прибытия пользователя с работы на основе ежедневного расписания для регулировки температуры, а также алгоритмы смогут изменять температуру в зависимости от присутствия людей в комнате при наличии датчиков присутствия.

К слову, сама «история активности» в приложении «Дом» не регистрирует конкретно, когда кто-то уходит или приходит домой, но отслеживает изменение состояния активности дома. Отключение передачи данных о местоположении в приложении «Дом» не позволит «истории активности» использовать местоположение устройства для активации функции адаптивной температуры.

Пока неясно, на каких именно термостатах работает функция адаптивной температуры.
1
