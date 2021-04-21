Apple выпустила iOS 14.5 Release Candidate, которая обычно является последней перед официальным релизом и полностью с ним совпадает. В этой версии Siri научилась отвечать на входящие звонки.
Новая функция работает, когда владелец iPhone использует наушники. Ранее Siri умела объявлять входящие вызовы, но теперь эта возможность расширена — на вызов можно отреагировать словами «Ответь» и «Отказаться». Это станет возможным благодаря тому, что Siri будет слушать пользователя после объявления вызова. Стоит отметить, что команда для отклонения звонка звучит не очень удобно, поэтому будем надеяться, что Apple заменит её на «Отбой» для русскоговорящих пользователей. Возможность ответа/отбоя вызова голосом можно будет включить или выключить, пройдя в «Настройки» → «Телефон» → «Объявление вызовов».
«Объявление вызовов Siri» позволяет пользователю слышать имя или номер телефона звонящего в наушниках. Помимо этого, Siri умеет автоматически зачитывать входящие сообщения, а после этого слушать ответ на них — это может быть очень полезным за рулем или в холодную погоду. Функция работает только с наушниками Apple AirPods 2 и новее, а также с серией Beats. На данный момент эту возможность поддерживает штатный iMessage, а из сторонних мессенджеров — только Telegram. К сожалению, разработчики других приложений для общения пока не торопятся этим воспользоваться.
Пожалуй, самым ожидаемым нововведением в iOS 14.5 станут запросы на отслеживание от сторонних приложений. После установки каждая программа должна будет запросить согласие пользователя на отслеживание его действий и активности в сети — эта информация используется для формирования персонального идентификатора и показа рекламы. Facebook неоднократно критиковал это новшество, утверждая, что большинство пользователей откажется от отслеживания, что станет большим ударом для рекламной индустрии.
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И будет круто, если можно будет изменить "ответить" и "отказаться" на свои вариации.)
А как тогда будут обстоять дела с вотсапом ? Если в 14.5 запретить отслеживание а в самом вотсапе принять соглашение, что по итогу будет ???