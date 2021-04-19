





У Huawei последние полгода серьезные проблемы с процессорами: крупные контактные производители, такие как TSMC или Samsung, работать с компанией не могут из-за угрозы санкций по стороны США, а небольшие чисто китайские чипмейкеры не способны производить высокотехнологичные SoC в нужных количествах на «тонких» техпроцессах.Дошло до того, что выпуск нового флагмана, Huawei P50, под угрозой срыва — он если и выйдет, то очень небольшой партией, так как у компании банально не хватает SoC Kirin, чтобы удовлетворить спрос на него. Однако теперь, судя по всему, у Huawei появилась надежда в лице китайского чипмейкера SMIC, которому не грозят санкции США.Обе компании уже сотрудничают некоторое время: так, именно SMIC выпускает 14-нм SoC Kirin 710A, и теперь чипмейкер объявил, что готов предоставить всем желающим 7-нм чипы, что для Huawei действительно выглядит последней надеждой. Впрочем, и тут есть подвох: SMIC освоила лишь базовый 7-нм техпроцесс по технологии DUV (Deep Ultraviolet Lithography), первые решения на котором TSMC выпустила еще 4 года назад. Возможности производить процессоры по «современной» технологии EUV (Extreme ultraviolet lithography) у китайского чипмейкера нет.Однако, если вспомнить, что кое-какой крупный производитель до сих пор создает свои процессоры по 14-нм техпроцессу, да и само понятие техпроцесс давно уже стало маркетинговым, то для Huawei сотрудничество с SMIC в создании 7-нм чипов может помочь вернуться на рынок высокотехнологичных флагманских смартфонов.