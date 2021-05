В сюжетном плане второй сезон отличается от первого в сторону выбора наиболее простых и очевидных тем, а визуально он на несколько уровней выше. Помимо этого, есть различия по хронометражу. В 2019 году вышло 18 короткометражек, а в 2021-м нам представили всего 8 общей продолжительностью около 100 минут. А теперь обо всё немного подробнее и без спойлеров.Не обошлось без влияния характерного повествования «Черного зеркала» на некоторые эпизоды. Так, например, Automated Customer Service («Автоматизированный клиентский сервис») — это очередное предупреждение о том, что человечество слишком злоупотребляет технологиями и искусственным интеллектом. До определенного момента всё это обеспечивает комфортный быт и помогает справляться с некоторыми повседневными задачами, но, что если в один прекрасный день ИИ посмотрит в другой плоскости на своего «хозяина». Аналогичная идея, но под другим соусом заложена в эпизоде Life Hutch («Убежище»).Сценаристы сюжетов второго сезона решили обойтись без экспериментов, но всё же подняли несколько философских вопросов по поводу бессмертия, а именно, чем люди готовы пожертвовать ради бесконечной молодости. Эти идеи можно встретить в Pop Squad («Звездная команда») и Snow in the Desert («Сноу в пустыне»). Аналогичным вопросом задавался Дмитрий Глуховский в своем научно-фантастическом романе «Будущее».Во втором сезоне «Любви, смерти и роботов» есть довольно криповый эпизод — The Tall Grass («Высокая трава»), оставляющий открытую концовку с вопросом «а, что это было?». All Through the House («По всему дому») с отсылкой в нескольких сценах к «Чужому» предназначен для снижения градуса серьезности. Создатели этой короткометражки решили пофантазировать на тему, что если Санта Клаус совсем не такой, каким его представляют.Так же, как и в случае с первым сезоном, посмотрел все восемь эпизодов подряд. Смотрятся они все на одном дыхании. Определенно, можно сказать, что Тим Миллер и Дэвид Финчер сделали ставку на визуальную составляющую. Несколько эпизодов, в том числе Pop Squad, Snow in the Desert и Life Hutch, поражают своим фотореализмом. Поначалу возникает ощущение, что перед глазами обычный фильм и лишь только лицевая анимация, если приглядеться, говорит об обратном. Отдельно хочется похвалить эпизод Ice («Лёд») за вселенную и уникальный визуальный стиль.Стоит ли смотреть второй сезон «Любовь, смерть и роботы»? Определенно, да! А если вы еще не ознакомились с первым сезоном, это может стать отличным досугом на ближайшие пару вечеров. ❤️☠️🤖 в ближайшее время станет одним из самых обсуждаемых явлений в культурном плане.Что касается моего мнения, с наибольшей вероятностью я пересмотрю второй сезон еще раз. После просмотра второй части ❤️☠️🤖 остаются тоскливые чувства и хочется продолжения. Безусловно, некоторые сюжеты заслуживают полноценных сериалов или полных метров, поскольку хочется погрузиться в их вселенную как можно глубже. Определенно, для меня «Любовь, смерть и роботы» останется одним из самых ярких событий в мире цифровых развлечений 2021 года.