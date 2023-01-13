Посмотрите, как черная дыра превращает звезду в «космический пончик» — явление зафиксировал «Хаббл»

Космический телеском «Хаббл» зафиксировал очень необычное явление возле сверхмассивной черной дыры. Снимки появились на сайте NASA.Согласно источнику, на фотографиях виден процесс разрушения звезды. Похоже, она оказалась слишком близко к сверхмассивной черной дыре. Частицы звезды образовали вокруг неё огромное кольцо в форме пончика.Явление очень эффектное, несмотря на то, что мы можем видеть его лишь на фотоснимках. NASA поясняет, что теперь черная дыра будет постепенно поглощать остатки разрушенной звезды. Вот как этот процесс при помощи компьютерной графики визуализировали эксперты NASA: