Посмотрите, как Google тонко троллит Apple за «допотопность». И даже не поспоришь



Компания Google запустила рекламный видеоролик, который троллит устаревшие технологии Apple. На это обратили внимание в MacRumors.



Согласно источнику, новое видео от Google появилось не в YoutUbe, а на уличном экране в Лас-Вегасе. Цифровой рекламный щит призывает Apple не отказываться от исправления своих старых технологий. Вот полный текст этого видео:





«Эй, Apple, это Android возможно, в 2022 году мяч упал, но вам не нужно отказываться от исправления ваших пиксельных фотографий и видео. Вот некоторый код, чтобы сдвинуться с мертвой точки…»





Далее на дисплее прокручивается программный код сервиса RCS, который активно продвигает Google; в конце можно увидеть язвительный призыв «Помогите Apple». RCS — это технология обмена сообщениями, которую компания позиционирует как альтернативу iMessage. Google неоднократно уговаривала Apple встроить RCS в «яблочные» девайсы; скорее всего, и этот ролик имеет ту же цель. Если Apple это сделает, то пользователи iPhone и Android-смартфонов смогут переписываться в штатном приложении «Сообщения».



Что же до «пиксельных фотографий и видео», то здесь имеется в виду низкое качество медиафайлов, отправленных через iMessage. Одним из преимуществ RCS считается поддержка фотографий и видео высокого разрешения.