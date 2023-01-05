Apple Google iMessage

Посмотрите, как Google тонко троллит Apple за «допотопность». И даже не поспоришь

Олег

Google


Компания Google запустила рекламный видеоролик, который троллит устаревшие технологии Apple. На это обратили внимание в MacRumors.

Согласно источнику, новое видео от Google появилось не в YoutUbe, а на уличном экране в Лас-Вегасе. Цифровой рекламный щит призывает Apple не отказываться от исправления своих старых технологий. Вот полный текст этого видео:

«Эй, Apple, это Android
возможно, в 2022 году мяч упал, но вам не нужно отказываться от исправления ваших пиксельных фотографий и видео. Вот некоторый код, чтобы сдвинуться с мертвой точки…»



Далее на дисплее прокручивается программный код сервиса RCS, который активно продвигает Google; в конце можно увидеть язвительный призыв «Помогите Apple». RCS — это технология обмена сообщениями, которую компания позиционирует как альтернативу iMessage. Google неоднократно уговаривала Apple встроить RCS в «яблочные» девайсы; скорее всего, и этот ролик имеет ту же цель. Если Apple это сделает, то пользователи iPhone и Android-смартфонов смогут переписываться в штатном приложении «Сообщения».

Что же до «пиксельных фотографий и видео», то здесь имеется в виду низкое качество медиафайлов, отправленных через iMessage. Одним из преимуществ RCS считается поддержка фотографий и видео высокого разрешения. 

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Источник:
MacRumors
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Комментарии

Mers
+4263
Mers
Очередные жалкие потуги, которые ни к чему не приведут🤦🏻‍♂️
Вчера в 16:52
#
+128
lokky
Автор то ли придуривается, то ли вообще не понимает, почему Apple никогда на это не пойдет и почему у Google аж подгорает.
Вчера в 17:32
#
Seagull
–446
Seagull
«Проьлемы» о которых 99% пользователей не в курсе😄
Вчера в 19:32
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Dmitriy
+327
Dmitriy
У Apple imessage, у Гугла RCS. Да, у каждого своё. Гугел свою поделку позицировал как замену СИС изначально. Но по сути это было просто очередной программной потугой создать свой мессенджер, которая, по сути, так и не увенчалась успехом. Apple это смог, Правда в своей традиции положили на его развитие и актуализацию (добавление новых эмодзи не в счёт).
28 минут назад
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