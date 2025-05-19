Посмотрите, как круто выглядит прототип Powerbeats Pro 2 в прозрачном корпусе







Авторитетный инсайдер Сонни Диксон поделился фотографиями прототипов наушников Авторитетный инсайдер Сонни Диксон поделился фотографиями прототипов наушников Powerbeats Pro 2 в прозрачном исполнении. Выглядят действительно круто. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

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Источник отметил, что это полностью рабочий прототип. При этом он подчеркнул, что есть вероятность выпуска коммерческой версии прозрачных Powerbeats Pro 2 в будущем.Напомним, Apple представила Powerbeats Pro 2 в феврале в четырех стильных расцветах. Однако прозрачную версию фанаты на старте не получили. К слову, из «прозрачных» наушников в арсенале суббренда Apple есть Beats Solo Buds и Beats Studio Buds+.