Посмотрите, как прекрасен новый электро-Ferrari от Джони Айва. Его хочется купить даже в кредит на всю жизнь!

Олег


Компания Ferrari представила свой первый полностью электрический автомобиль, для разработки которого пригласила бывшего дизайнера Apple. Подробности у MacRumors. 

Согласно источнику, модель получила название Luce и дизайн от Джони Айва — создателя знаменитого «ведра» Mac Pro и «моноброви» iPhone. Пишут, что внешний вид автомобиля отличается «плавным, непрерывным и цельным» дизайном, «раковиноподобной формой» и «парящими передним и задним аэродинамическими крыльями». В интерьере сочетаются «высокоточные механические кнопки, циферблаты, тумблеры и переключатели» и «многофункциональные цифровые дисплеи». Руль сделан из переработанного алюминия. 







Что касается спецификаций, то Luce получил четыре электромотора общей мощностью 1035 л.с., а также аккумулятор на 120 кВт*ч. Машина разгоняется 0-100 км/ч за 2,5 секунды. В мобильном приложении можно управлять климат-контролем, настройками зарядки, а также проверять состояние авто.



Стартовый ценник Ferrari Luce — 550 тысяч евро, что по курсу на момент публикации составляет около 46 млн рублей. 

Источник:
MacRumors
Комментарии (2)

+70
myname32
мда..уж....кошмар
Сегодня в 10:08
+64
Олег Заикин
12 квт/ч? Заряжать через каждые 50км?
Сегодня в 10:17
