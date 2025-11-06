Посмотрите, как создавалась новая заставка Apple TV. Никакой графики, чистая магия







Недавно Apple переименовала свой стриминговый сервис в Apple TV и представила новую заставку под этот ребрендинг. На первый взгляд многие посчитали, что её сделали с помощью графики, но студия TBWA\Media Arts Lab раскрыла главный секрет.

Вместо цифровых технологий, новая заставка была создана путем съёмки больших стеклянных версий логотипа Apple TV, с использованием физического движения и изменяющегося освещения для создания эффектов.В сети даже появился короткий видеоролик с процессом съёмки. Пока одни используют кривые нейросети, Apple продолжает творить по-настоящему.Этот вступительный ролик теперь воспроизводится перед всем контентом Apple TV. Компания создала односекундный ролик для трейлеров, пятисекундную версию для сериалов и 12-секундную кинематографическую версию для фильмов.