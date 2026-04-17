Посмотрите, как умельцы бесследно удаляют вмятины с iPhone. Вот так и покупай с рук!

В сети появился видеоролик с демонстрацией «кузовного» ремонта iPhone. Подробности рассказали в WCCF Tech.

Согласно источнику, ролик опубликовали мастера из Китая. Они показали процесс восстановления корпуса серебристого iPhone 17 Pro Max — судя по повреждениям, он довольно сильно упал на угол и получил несколько вмятин на рамке.Умельцы пользуются методами восстановления, очень похожими на кузовной ремонт авто: они зачищают и шлифуют поврежденное место, после чего наносят армирующую смесь, полируют ее и окрашивают часть корпуса из пульверизатора. В результате внешний вид айфона не отличается от нового, при этом только мастера знают, что на самом деле смартфон уже «рихтован».До сих пор поврежденные корпуса меняли на новые — неоригинальные либо снятые с других айфонов — но теперь, видимо, при покупке подержанного девайса будет шанс нарваться и на точечный ремонт. Шутливая фраза «не бит, не крашен» в объявлениях о продаже приобретает новый смысл.