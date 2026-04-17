Top.Mail.Ru

Мы используем файлы cookie. Оставаясь на сайте, вы подтверждаете согласие на их использование и обработку персональных данных.

Посмотрите, как умельцы бесследно удаляют вмятины с iPhone. Вот так и покупай с рук!

Олег


В сети появился видеоролик с демонстрацией «кузовного» ремонта iPhone. Подробности рассказали в WCCF Tech. 

Подписаться на iGuides в Max, чтобы узнать обо всем первым — max.ru/iguides

Согласно источнику, ролик опубликовали мастера из Китая. Они показали процесс восстановления корпуса серебристого iPhone 17 Pro Max — судя по повреждениям, он довольно сильно упал на угол и получил несколько вмятин на рамке. 

Умельцы пользуются методами восстановления, очень похожими на кузовной ремонт авто: они зачищают и шлифуют поврежденное место, после чего наносят армирующую смесь, полируют ее и окрашивают часть корпуса из пульверизатора. В результате внешний вид айфона не отличается от нового, при этом только мастера знают, что на самом деле смартфон уже «рихтован». 



До сих пор поврежденные корпуса меняли на новые — неоригинальные либо снятые с других айфонов — но теперь, видимо, при покупке подержанного девайса будет шанс нарваться и на точечный ремонт. Шутливая фраза «не бит, не крашен» в объявлениях о продаже приобретает новый смысл. 
Источник:
WCCF Tech
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Max.ru — Max/iguides
Рекомендации

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии (4)

Aspard
Aspard
Из баллончика? Вообще в край слепые?
Сегодня в 14:29
Gabriel
Не любой материал так можно обработать, алюминий вполне, с титаном могут возникнуть сложности.
Другое дело если вы вы покупаете б/у , то должны понимать все риски и последствия. Другое дело вы получаете выгоду при покупке устройства б/у.
Сегодня в 14:40
Gabriel Gabriel
Сплошное «другое дело»)))
Не пишите за рулем.
Сегодня в 14:42
