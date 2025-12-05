Посмотрите, как выглядит One UI 8.5

Фото: UnsplashOne UI 8.5 планируется как довольно крупное обновление, ради которого Samsung пропустила версии 8.1 и прочие промежуточные. Списка участвующих в бета-тестировании моделей смартфонов пока нет, не подтверждены даже позапрошлогодние флагманы. Однако на единичные модели бета-версия уже вышла, благодаря чему появилась возможность показать ее внешний вид.
Компания Samsung начинает тестировать следующую прошивку для смартфонов Galaxy — One UI 8.5. Издание SamMobile показало скриншоты грядущей ОС.
Компания Samsung начинает тестировать следующую прошивку для смартфонов Galaxy — One UI 8.5. Издание SamMobile показало скриншоты грядущей ОС.
Фото: SamMobile
Фото: SamMobile
Как видно на скриншотах, визуально система не очень сильно отличается от предыдущих версий. Некоторые элементы стали чуть более скругленными, где-то наблюдается аналог Liquid Glass от Apple, увеличились отступы, кнопки стали более компактными. В целом ОС выглядит аккуратно и приятно.