Top.Mail.Ru

Мы используем файлы cookie. Оставаясь на сайте, вы подтверждаете согласие на их использование и обработку персональных данных.

Посмотрите, как выглядит One UI 8.5

Олег
Фото: Unsplash
Фото: Unsplash 

Компания Samsung начинает тестировать следующую прошивку для смартфонов Galaxy — One UI 8.5. Издание SamMobile показало скриншоты грядущей ОС.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

One UI 8.5 планируется как довольно крупное обновление, ради которого Samsung пропустила версии 8.1 и прочие промежуточные. Списка участвующих в бета-тестировании моделей смартфонов пока нет, не подтверждены даже позапрошлогодние флагманы. Однако на единичные модели бета-версия уже вышла, благодаря чему появилась возможность показать ее внешний вид.

Фото: SamMobile
Фото: SamMobile

Фото: SamMobile
Фото: SamMobile

Как видно на скриншотах, визуально система не очень сильно отличается от предыдущих версий. Некоторые элементы стали чуть более скругленными, где-то наблюдается аналог Liquid Glass от Apple, увеличились отступы, кнопки стали более компактными. В целом ОС выглядит аккуратно и приятно. 

0
Источник:
SamMobile
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Max.ru — Max/iguides
Cсылки по теме:
Список всех изменений в One UI 8.5 для смартфонов Galaxy утёк в сеть
В сеть слили скрытые нюансы Samsung Galaxy Z TriFold. Очень странный смартфон
Samsung исправила поломанные анимации в One UI 8 на смартфонах Galaxy

Рекомендации

Рекомендации

В России стартует производство «Волги» нового поколения. Наконец забудем про «китайцев»?
«Альфа-банк» перестал работать по всей стране
Российские водители нашли идеальную замену Hyundai Solaris и массово переходят на нее
Стив был неправ: этот девайс не нужен буквально никому, но вы всё равно его купите

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии