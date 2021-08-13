Xiaomi обновила MIUI 12.5 до «расширенной» версии, и обновила в ней системные виджеты — теперь они очень похожи на концепцию iOS 14 и 15. На схожесть обратил внимание зарубежный ресурс Gizmochina.
В сети появились фотографии обновленных виджетов из свежей MIUI 12.5 Enhanced Edition. Теперь это плитки со скругленными углами в едином системном стиле. Среди стандартных виджетов доступны блоки «Погода», «Фото», «Рекомендуемые приложения», «Часы», «Шаги» и другие. Некоторые из них очень похожи видом и содержанием на iOS-виджеты, а другие уникальны по сути, но внешне выполнены в стиле Apple.
Размерная сетка виджетов: 2х2, 4х2 и 2х3 клетки. Их можно размещать как среди иконок, так и на отдельной странице, отведенной исключительно для виджетов (привет, iOS 14!). Помимо этого, MIUI получила новую «Витрину виджетов», где можно выбрать и перетащить понравившиеся «кубики» в нужное место интерфейса.
Согласно источнику, обновленные виджеты пока недоступны для глобальных версий MIUI — они появляются только на устройствах китайских пользователей, да и то не у всех, а только у тех, кто пользуется площадкой App Vault и MIUI Gallery для бета-тестеров. Xiaomi сообщает, что тестирование будет проходить до 20 октября, и по его результатам виджеты либо внедрят в систему окончательно, либо отредактируют, либо уберут совсем.
MIUI 12.5 Enhanced Edition была представлена на последней презентации Xiaomi. На этом мероприятии компания выпустила новый смартфон Mi MIX 4, а также публично извинилась за баги и ошибки в MIUI и анонсировала «расширенную», исправленную версию MIUI 12.5.
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Прям грусть-тоска…