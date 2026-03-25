Посмотрите, каким будет Samsung Galaxy Z Fold. Это тот самый клон iPhone Fold?

Фархад


Мы уже знаем, что в этом году Samsung готовит необычную версию складного смартфона — Galaxy Z Fold Wide. Судя по утечкам, компания решила отойти от привычного «вытянутого» формата и сделать устройство заметно шире и ниже. Визуально он больше напоминает Google Pixel Fold первого поколения, чем классическую линейку Fold. Но и базовый Galaxy Z Fold 8 компания тоже выпустит.

Главное отличие Galaxy Z Fold Wide — пропорции. Если Galaxy Z Fold 8 остаётся высоким и узким, то новая версия становится короче, но шире. В разложенном виде это почти мини-планшет с более удобным соотношением сторон для видео, чтения и браузинга. В сложенном — экран ближе к обычному смартфону, а не узкой пульту.



Но за это пришлось заплатить. Устройство стало толще, и, что важнее, Samsung может отказаться от трёх камер в пользу двух. Для сегмента Fold это шаг назад, особенно с учётом того, что фотовозможности — один из ключевых факторов при выборе флагмана.

Зачем вообще Samsung нужен такой формат? Логика проста: рынок готовится к выходу iPhone Fold или iPhone Ultra, который получит «широкий» дизайн. И именно Samsung поставляет для него дисплеи. Поэтому вполне логично, что южнокорейский бренд может себе позволить очередной эксперимент.



Кто кого скопировал — самый спорный момент. Технически Galaxy Z Fold Wide выйдет раньше iPhone Fold, но тут важно понимать, что именно Apple передала чертежи прототипов Samsung для разработки широкой складной панели. А вы как считаете?
Источник:
9to5
Комментарии

+223
Gabriel

Что касается фолдов то тут Самсунг уж точно не эппл соревнуется, а скорее сам с собой.
Видимо хотят посмотреть востребованность этого форм-фактора с другими пропорциями.
Тем более что все возможности на сегодня для этого есть, ну и опять же конкуренту перед входной дверью газету поджечь святое дело перед презентацией)
2 часа назад в 20:14
