Посмотрите, каким красивым будет Samsung Galaxy S26 Plus. Оранжевый — новый чёрный?

Фархад

Galaxy S26 // Android Headlines

Портал Android Headlines совместно с дизайнером OnLeaks поделились качественными рендерами будущего флагмана Samsung Galaxy S26 Plus. Похоже, нас ждёт доработанный Galaxy S25 Edge в расцветке iPhone 17 Pro.

Согласно инсайду, лицевую панель Galaxy S26 Plus займёт 6,7-дюймовый плоский дисплей с тонкими рамками. Габариты телефона составят 158,4x75,7x7,35 мм, что примерно соответствует размерам Galaxy S25 Plus.

Зато задняя панель претерпит существенные изменения с двухуровневыми камерами, расположенными на пьедестале. Нечто похожее мы видели в Galaxy S25 Edge и Galaxy Z Fold 7. Самое интересное в этом рендере — цвет. Ранее мы уже слышали, что Galaxy S26 Ultra получит оранжевую расцветку, а теперь есть вероятность, что и Plus-модель выйдет в этом оттенке.

Galaxy S26 // Android Headlines

К железу тоже могут возникнуть вопросы. Предполагается, что в следующем году Samsung снова будет выпускать флагманы с двумя разными чипами: Snapdragon 8 Elite Gen 5 и Exynos 2600. Кроме того, S26 Plus получит 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и накопитель на 256/512 ГБ стандарта UFS 4.0. Среди прочих ожидаемых особенностей — тройная камера на 50+12+10 Мп, батарея на 4900 мАч и быстрая зарядка до 45 Вт.

Презентация новой флагманской линейки Galaxy S ожидается в конце февраля 2026 года.
1
Источник:
Android Headlines
Комментарии

+19
nomer010
Самса продолжает себя опускать ниже плинтуса.
Вчера в 20:14
#