Посмотрите, какое место для парковки выбрал электрокар Xiaomi SU7. А можно нам другое будущее?

Фото: carsnewschina



Китайские электромобили Xiaomi SU7 стали вести себя странно после включения системы автопарковки. Подробности в Carsnewschina. Китайские электромобили Xiaomi SU7 стали вести себя странно после включения системы автопарковки. Подробности в Carsnewschina. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Согласно источнику, сбои начались после ноябрьского ОТА-обновления ПО машины Xiaomi Hyper OS 1.11.0. Одним из изменений было заявлено «улучшение производительности функций, связанных с парковкой». После этого в азиатских СМИ стали распространяться инциденты с крайне странным поведением SU7.В одном случае машина в режиме автопарковки медленно, но верно ехала в сторону пруда, и остановилась лишь после погружения бампера в воду. Другой случай продемонстрировал, как SU7 парковался в кемпинге и скатился по склону холма вниз, врезавшись в каменное основание павильона.Технические специалисты, знакомые с системами автономной парковки, отметили, что такие функции по-прежнему полагаются на водителя как на основное ответственное лицо. Они также подчеркнули, что нестандартные места, такие как берега прудов или неровная открытая местность, могут быть неверно классифицированы — машина интерпретирует водную поверхность как незанятое пространство для паркинга.