Посмотрите, какое место для парковки выбрал электрокар Xiaomi SU7. А можно нам другое будущее?

Олег
Фото: carsnewschina
Фото: carsnewschina

Китайские электромобили Xiaomi SU7 стали вести себя странно после включения системы автопарковки. Подробности в Carsnewschina.

Согласно источнику, сбои начались после ноябрьского ОТА-обновления ПО машины Xiaomi Hyper OS 1.11.0. Одним из изменений было заявлено «улучшение производительности функций, связанных с парковкой». После этого в азиатских СМИ стали распространяться инциденты с крайне странным поведением SU7.

В одном случае машина в режиме автопарковки медленно, но верно ехала в сторону пруда, и остановилась лишь после погружения бампера в воду. Другой случай продемонстрировал, как SU7 парковался в кемпинге и скатился по склону холма вниз, врезавшись в каменное основание павильона.

Фото: carsnewschina
Фото: carsnewschina

Технические специалисты, знакомые с системами автономной парковки, отметили, что такие функции по-прежнему полагаются на водителя как на основное ответственное лицо. Они также подчеркнули, что нестандартные места, такие как берега прудов или неровная открытая местность, могут быть неверно классифицированы — машина интерпретирует водную поверхность как незанятое пространство для паркинга. 

1
Источник:
Carsnewschina
Комментарии

Вася Вотафаков
+6437
Вася Вотафаков
Поэтому эпл и не выпускает свое авто что бы не обделаться
час назад в 13:13
#