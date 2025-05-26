Посмотрите, какой мимимишный! Вышел Pico-mac-nano — рабочая копия Macintosh высотой всего 6 см







Интернет-магазин 1-Bit Rainbow начал продажи ультракомпактной реплики оригинального Интернет-магазин 1-Bit Rainbow начал продажи ультракомпактной реплики оригинального Macintosh — Pico-mac-nano. Устройство высотой всего 2,4 дюйма выглядит как точная мини-копия классического компьютера Apple и основано на микроконтроллере Raspberry Pi Pico, которого достаточно для эмуляции старых версий macOS. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

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Несмотря на размеры, Pico-mac-nano может работать с современными USB-клавиатурами и мышами. Это делает его не просто декоративным сувениром, а полностью функциональным ретро-ПК, пусть и с рядом ограничений. Создатель проекта предупреждает о возможной нестабильности и несовместимости с некоторым устаревшим софтом, но в остальном устройство демонстрирует рабочий интерфейс Macintosh на крошечном дисплее.Гаджет рассчитан на энтузиастов винтажной техники и коллекционеров. Сам магазин 1-Bit Rainbow специализируется на комплектующих для старых компьютеров Apple.