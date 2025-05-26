Посмотрите, какой мимимишный! Вышел Pico-mac-nano — рабочая копия Macintosh высотой всего 6 см

Фархад

Mac

Интернет-магазин 1-Bit Rainbow начал продажи ультракомпактной реплики оригинального Macintosh — Pico-mac-nano. Устройство высотой всего 2,4 дюйма выглядит как точная мини-копия классического компьютера Apple и основано на микроконтроллере Raspberry Pi Pico, которого достаточно для эмуляции старых версий macOS.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Несмотря на размеры, Pico-mac-nano может работать с современными USB-клавиатурами и мышами. Это делает его не просто декоративным сувениром, а полностью функциональным ретро-ПК, пусть и с рядом ограничений. Создатель проекта предупреждает о возможной нестабильности и несовместимости с некоторым устаревшим софтом, но в остальном устройство демонстрирует рабочий интерфейс Macintosh на крошечном дисплее.

Mac

Гаджет рассчитан на энтузиастов винтажной техники и коллекционеров. Сам магазин 1-Bit Rainbow специализируется на комплектующих для старых компьютеров Apple.
А новый iPhone и многое другое вы можете купить у наших друзей из Big Geek. Скидка по промокоду iGuides
1
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Ok.ru — ok.ru/iguides
Источник:
The Verge
Cсылки по теме:
Что ждать от iOS 19: все слухи и утечки
Вот 6 нововведений iOS 19, ради которых стоит обновить айфон
Грядёт перестройка: Apple до неузнаваемости изменит Siri в iOS 19

Рекомендации

Рекомендации

Samsung неожиданно порадовала пользователей смартфонов Galaxy
В России появился новый интернет-провайдер
👋 Telegram, пока! Дуров окончательно испортил мессенджер, и пора присмотреться к другому
Три нововведения iOS 19 заставят вас снова влюбиться в свой iPhone

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

tellurian
+2425
tellurian
Автору новости не зачёт. Он должен был указать цену и ссылку.
2 часа назад в 21:39
#