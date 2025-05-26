Посмотрите, какой мимимишный! Вышел Pico-mac-nano — рабочая копия Macintosh высотой всего 6 см

Интернет-магазин 1-Bit Rainbow начал продажи ультракомпактной реплики оригинального Macintosh — Pico-mac-nano. Устройство высотой всего 2,4 дюйма выглядит как точная мини-копия классического компьютера Apple и основано на микроконтроллере Raspberry Pi Pico, которого достаточно для эмуляции старых версий macOS.
Гаджет рассчитан на энтузиастов винтажной техники и коллекционеров. Сам магазин 1-Bit Rainbow специализируется на комплектующих для старых компьютеров Apple.
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