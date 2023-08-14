Посмотрите на свежий ТОП-10 в российском App Store. Это очень грустно

Госключ (3 место)

«Мегамаркет» (4 место)

WhatsApp (6 место)

Wildberries (9 место)

2GIS (10 место).

В российском сегменте App Store самыми популярными приложениями стали VPN-сервисы. Об этом пишет Forbes со ссылкой на статистику.По исследованию Data.ai, на свои iPhone россияне чаще всего скачивают VPN-сервисы. Они занимают пять позиций из десяти самых популярных приложений в стране. Любопытно, что наверх пробились малоизвестные «ноунейм»-сервисы, вроде Free VPN Proxy, VPN — fast, secure, no lomits и так далее.Помимо VPN, в ТОП-10 российского сегмента App Store расположились:Такая бешеная популярность «хоть каких нибудь» VPN-сервисов показательна сама по себе. Россияне пытаются получить доступ к ресурсам, которые ушли из страны или же заблокированы Роскомнадзором (мы не одобряем и не поощряем обходить блокировки РКН). Похоже, таких сайтов и сервисов стало очень много. Тот факт, что в топе находятся странные и безымянные VPN-сервисы, объясняется просто: известные и популярные уже заблокированы в РФ и не работают стабильно.