Посмотрите на свежий ТОП-10 в российском App Store. Это очень грустно

Олег

App Store

Фото: Ars Technica

В российском сегменте App Store самыми популярными приложениями стали VPN-сервисы. Об этом пишет Forbes со ссылкой на статистику.

По исследованию Data.ai, на свои iPhone россияне чаще всего скачивают VPN-сервисы. Они занимают пять позиций из десяти самых популярных приложений в стране. Любопытно, что наверх пробились малоизвестные «ноунейм»-сервисы, вроде Free VPN Proxy, VPN — fast, secure, no lomits и так далее.

Помимо VPN, в ТОП-10 российского сегмента App Store расположились:

  • Госключ (3 место)
  • «Мегамаркет» (4 место)
  • WhatsApp (6 место)
  • Wildberries (9 место)
  • 2GIS (10 место).

Такая бешеная популярность «хоть каких нибудь» VPN-сервисов показательна сама по себе. Россияне пытаются получить доступ к ресурсам, которые ушли из страны или же заблокированы Роскомнадзором (мы не одобряем и не поощряем обходить блокировки РКН). Похоже, таких сайтов и сервисов стало очень много. Тот факт, что в топе находятся странные и безымянные VPN-сервисы, объясняется просто: известные и популярные уже заблокированы в РФ и не работают стабильно.


Любопытно, что в большинстве других стран ТОП-10 приложений в App Store обычно составляют социальные сети и банковские приложения. 

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Источник:
Forbes
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Комментарии

Dmitriy
+644
Dmitriy
Ну отражение реалий.
Приложений основных банков там все равно нет, некем разбавить список.
Вчера в 21:42
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Misha Gynin
–40
Misha Gynin
Телевизор пугает блокировками нудных ресурсов в ближайшем будущем, вот и результат, потом люди хотят знать правду без цензуры.
13 минут назад
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