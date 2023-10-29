Посмотрите на Apple Watch Ultra 3 — часы, которые покусали пчелы

Олег

AWU3
Фото: Абдельрахман Шаапан


В сети появился концепт следующей модели Apple Watch Ultra, который выглядит крайне странно. Фото предоставили в Yanko Design.

Согласно источнику, рендеры создал дизайнер Абдельрахман Шаапан. Он представил себе смарт-часы будущего: девайс для путешественников, который сможет снимать их в формате 360°.

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AWU3
Фото: Абдельрахман Шаапан

AWU3
Фото: Абдельрахман Шаапан

AWU3
Фото: Абдельрахман Шаапан

В результате часы стали очень «распухшими» на вид, а в нижнем их торце появилась 360° экшн-камера. Источник пишет, что она «органично интегрируется в корпус часов, позволяя снимать ролики прямо с запястья».

AWU3
Фото: Абдельрахман Шаапан

AWU3
Фото: Абдельрахман Шаапан

Идея действительно неплоха, но есть ощущение, что толщина получившегося девайса нивелирует любое удобство и многофункциональность. Настолько большой корпус на запястье будет мешать, тем более в путешествии. Кроме того, тип камеры ограничивает блогера всего одним форматом съемки, что вряд ли приемлемо для качественного контента. 

А еще можно запросто задеть рукой за что-то твердое и случайно «убить» часы вместе с отснятым материалом. 

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Источник:
Yanko Design
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Комментарии

kardigan
+3223
kardigan
GO PRO.
Вчера в 12:33
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+601
jkttim
Чушь полная!
Вчера в 13:20
#
Mers
+4621
Mers
Где тут «неплохая идея»?🤦🏻‍♂️
Вчера в 14:33
#
Dmitriy
+731
Dmitriy
Концепт чисто поржать.
Вчера в 15:02
#
tellurian
+4746
tellurian
Очень стремный вид. Не купил бы такое.
Вчера в 18:52
#
+1027
Grealex
Мечта Абдулрахмана.
2 часа назад в 22:03
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