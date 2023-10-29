Посмотрите на Apple Watch Ultra 3 — часы, которые покусали пчелы

Фото: Абдельрахман Шаапан
В сети появился концепт следующей модели Apple Watch Ultra, который выглядит крайне странно. Фото предоставили в Yanko Design.
Согласно источнику, рендеры создал дизайнер Абдельрахман Шаапан. Он представил себе смарт-часы будущего: девайс для путешественников, который сможет снимать их в формате 360°.
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Фото: Абдельрахман Шаапан
Фото: Абдельрахман Шаапан
Фото: Абдельрахман Шаапан
В результате часы стали очень «распухшими» на вид, а в нижнем их торце появилась 360° экшн-камера. Источник пишет, что она «органично интегрируется в корпус часов, позволяя снимать ролики прямо с запястья».
Фото: Абдельрахман Шаапан
Фото: Абдельрахман Шаапан
Идея действительно неплоха, но есть ощущение, что толщина получившегося девайса нивелирует любое удобство и многофункциональность. Настолько большой корпус на запястье будет мешать, тем более в путешествии. Кроме того, тип камеры ограничивает блогера всего одним форматом съемки, что вряд ли приемлемо для качественного контента.
А еще можно запросто задеть рукой за что-то твердое и случайно «убить» часы вместе с отснятым материалом.
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