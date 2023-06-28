Посмотрите на архитектуру, которую создали художники и нейросеть. Это залипательно

К середине 2023 года мало кто не слышал о Midjourney — нейросети, которая генерирует изображения по текстовому описанию, и делает это пугающе реалистично. ИИ стал настолько хорош, что некоторые известные цифровые художники начали использовать его для создания своих работ.
Посмотрите на эти объекты архитектуры, которые были созданы талантливыми людьми вместе с современной нейросетью. Например, вот работа Джошуа Вермиллиона — инсталляция из тонированного стекла в пустыне.
Фото: Джошуа Вермиллиона
А это Уилл Гарнер, архитектор по профессии, увлекающийся применением блестящего металла в своих работах. Он нередко изображает объекты, возможность создания которых находится на грани нереального.
Фото: Уилл Гарнер
Изображения от Войтека Морштына — это обтекаемые формы, корпуса самолетов и водных судов, а также футуристичные помещения. Посмотрите, как здание буквально «растеклось» по песку подобно ртути.
Фото: Войтек Морштын
Карлос Баньон Го показал своё виденье эпохи Возрождения в современном мире. Говорят, он просто одержим лестницами всех видов.
Фото: Карлос Баньон Го
Дэрил Ансельмо — арт-директор по играм и медиа, ранее работал с Disney и EA Games. Он создает не пространства или здания, а элементы интерьера, и очень любит текстуру плетения.
Фото: Дэрил Ансельмо
Все изображения, сгенерированные Midjourney, о которых мы писали, можно найти по тегу Midjourney.
Посмотрите на эти объекты архитектуры, которые были созданы талантливыми людьми вместе с современной нейросетью. Например, вот работа Джошуа Вермиллиона — инсталляция из тонированного стекла в пустыне.
Фото: Джошуа Вермиллиона
А это Уилл Гарнер, архитектор по профессии, увлекающийся применением блестящего металла в своих работах. Он нередко изображает объекты, возможность создания которых находится на грани нереального.
Фото: Уилл Гарнер
Изображения от Войтека Морштына — это обтекаемые формы, корпуса самолетов и водных судов, а также футуристичные помещения. Посмотрите, как здание буквально «растеклось» по песку подобно ртути.
Фото: Войтек Морштын
Карлос Баньон Го показал своё виденье эпохи Возрождения в современном мире. Говорят, он просто одержим лестницами всех видов.
Фото: Карлос Баньон Го
Дэрил Ансельмо — арт-директор по играм и медиа, ранее работал с Disney и EA Games. Он создает не пространства или здания, а элементы интерьера, и очень любит текстуру плетения.
Фото: Дэрил Ансельмо
Все изображения, сгенерированные Midjourney, о которых мы писали, можно найти по тегу Midjourney.