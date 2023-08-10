Посмотрите на чехол, который превратит ваш старый iPhone в стильный радиоприемник

Фото: Марк Чой
В сети появился стильный концепт модульного чехла для старых моделей iPhone. О нем написали в Yanko Design.
Автор идеи и изображений — дизайнер Марк Чой. Он вдохновлялся мыслью о том, чтобы вдохнуть новую жизнь в старые смартфоны, и придумал модуль-радиоприемник для iPhone 4 / 4S / 5 / 5S.
Конструкция довольно проста: смартфон помещается в верхнюю половину модуля в горизонтальном положении, после чего превращается в дисплей радиоприемника. Кнопки смартфона можно нажимать с помощью выведенных на корпус клавиш, камера тоже не пропадет. В режиме ожидания можно запускать цифровые часы, а также полноценно пользоваться смартфоном.
Фото: Марк Чой
Фото: Марк Чой
Фото: Марк Чой
Фото: Марк Чой
Сам радиоприемник встроен в кейс, так что для его прослушивания iPhone как таковой не требуется. Однако со смартфоном девайс обретает свой шарм и многофункциональность.
Фото: Марк Чой
Купили бы такой кейс для своего «старичка»?
А ручка не мешает воткнутым наушникам ?
55 минут назад
Ответить#