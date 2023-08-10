Посмотрите на чехол, который превратит ваш старый iPhone в стильный радиоприемник

Олег

iPhone
Фото: Марк Чой

В сети появился стильный концепт модульного чехла для старых моделей iPhone. О нем написали в Yanko Design. 

Автор идеи и изображений — дизайнер Марк Чой. Он вдохновлялся мыслью о том, чтобы вдохнуть новую жизнь в старые смартфоны, и придумал модуль-радиоприемник для iPhone 4 / 4S / 5 / 5S.

Конструкция довольно проста: смартфон помещается в верхнюю половину модуля в горизонтальном положении, после чего превращается в дисплей радиоприемника. Кнопки смартфона можно нажимать с помощью выведенных на корпус клавиш, камера тоже не пропадет. В режиме ожидания можно запускать цифровые часы, а также полноценно пользоваться смартфоном.

Фото: Марк Чой
Фото: Марк Чой

Фото: Марк Чой
Фото: Марк Чой

Фото: Марк Чой
Фото: Марк Чой

Фото: Марк Чой
Фото: Марк Чой

Сам радиоприемник встроен в кейс, так что для его прослушивания iPhone как таковой не требуется. Однако со смартфоном девайс обретает свой шарм и многофункциональность.

Фото: Марк Чой
Фото: Марк Чой

Купили бы такой кейс для своего «старичка»?

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Источник:
Yanko Design
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Комментарии

Вася Вотафаков
+5504
Вася Вотафаков
А ручка не мешает воткнутым наушникам ?
55 минут назад
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tellurian
+4913
tellurian
Не купил бы. Огромный очень.
Для тех кто в большой сумке носить будет.
44 минуты назад
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