Посмотрите на чехол, который превратит ваш старый iPhone в стильный радиоприемник



Фото: Марк Чой



В сети появился стильный концепт модульного чехла для старых моделей iPhone. О нем написали в Yanko Design.



Автор идеи и изображений — дизайнер Марк Чой. Он вдохновлялся мыслью о том, чтобы вдохнуть новую жизнь в старые смартфоны, и придумал модуль-радиоприемник для iPhone 4 / 4S / 5 / 5S.



Конструкция довольно проста: смартфон помещается в верхнюю половину модуля в горизонтальном положении, после чего превращается в дисплей радиоприемника. Кнопки смартфона можно нажимать с помощью выведенных на корпус клавиш, камера тоже не пропадет. В режиме ожидания можно запускать цифровые часы, а также полноценно пользоваться смартфоном.





Фото: Марк Чой





Фото: Марк Чой





Фото: Марк Чой





Фото: Марк Чой



Сам радиоприемник встроен в кейс, так что для его прослушивания iPhone как таковой не требуется. Однако со смартфоном девайс обретает свой шарм и многофункциональность.





Фото: Марк Чой



Купили бы такой кейс для своего «старичка»?

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