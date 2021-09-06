iPhone 13


В сети появились фотоснимки будущего iPhone 13 Pro, которые дают представление о новых цветах корпуса этой линейки смартфонов. Об этом сообщают несколько зарубежных СМИ, в том числе MyDrivers.

Согласно другим утечкам, новые цветовые решения могут стать одной из основных фишек новых iPhone — в последние годы Apple сопровождает стилистическими апдейтами каждый новый релиз. Например, в iPhone 12 появился лавандовый цвет, а в iPhone 11 — темно-зеленый.

Известный Twitter-блогер Бен Гескин показал на фотографии, как может выглядеть iPhone 13 Pro в новом бронзовом цвете. Вкупе с матовым корпусом он смотрится очень эффектно. Стоит упомянуть, что это не «живая» фотография — цвет смартфона и размер блока камер были модифицированы из обычного фотоснимка iPhone 12 Pro синего цвета. 

iPhone 13 Pro

Помимо бронзового, в этом году в 13-й линейке iPhone ожидается и глубокий черный цвет. Он должен прийти на смену графитовому и будет гораздо темнее — MyDrivers сравнивает его с черным iPhone 7 Plus. Именно в «семерке» Apple впервые за несколько лет отказалась от Space Gray в пользу чистого черного цвета и выпустила его тогда в двух вариантах: черный матовый, и зеркально полированный Jet Black. 

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro

Из «железных» изменений в iPhone 13 инсайдеры ожидают появления дисплея с частотой обновления экрана 120 Гц, уменьшения челки за счет переноса слухового динамика на верхний торец, а также специального покрытия металлических граней, которое будет отталкивать отпечатки пальцев.

Более подробно обо всех ожидаемых апдейтах в iPhone 13 мы рассказали вот здесь. А в этой статье можно прочесть всю информацию об iPad mini 6, выход которого также ожидается этой осенью. 



iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru

Источник:

MyDrivers MyDrivers

Ссылки по теме:

iPhone 13 Pro и Pro Max взбесят вас — Apple хитрит с их конфигурациями iPhone 13 Pro и Pro Max взбесят вас — Apple хитрит с их конфигурациями

Вот все подробности о спутниковой связи в будущем iPhone. Да, она появится Вот все подробности о спутниковой связи в будущем iPhone. Да, она появится

Apple Watch Series 7 показали на качественных рендерах — выглядят очень круто! Apple Watch Series 7 показали на качественных рендерах — выглядят очень круто!