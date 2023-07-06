Посмотрите на электро-красавчика из Японии: футуристичный родстер для эгоиста

Олег

Фото: AIM

Фото: AIM

Инженеры из AIM Company Limited представили свой концепт-кар EV Sport 01. О нем написали в New Atlas.

Согласно источнику, футуристичный автомобиль разработан для предстоящего «Фестиваля скорости» в Гудвуде. Корни концепта уходят в Японию — его создала малоизвестная автомобильная и инженерная компания AIM. Новинка представляет собой родстер на электрической тяге преимущественно для одного человека (хотя есть теоретическая возможность посадить рядом одного пассажира).

Фото: AIM
Фото: AIM

Кузов EV Sport 01 в длину всего 390 см, и его главная фишка — это внешний вид, к которому приложил руку бывший главный дизайнер Nissan Широ Накамуро; сейчас у него своя студия SN Design Platform. Передняя часть авто напоминает Porsche 911, но линии бампера чуть подняты. Футуристичности концепт-кару придает решетка радиатора и скрытые белые ходовые огни.

Фото: AIM
Фото: AIM

Кузов выполнен из легкого углеродного волокна с шасси из карбона и трубчатым алюминиевым подрамником, но, несмотря на это, вес авто составляет почти полторы тонны. Большие 20-дюймовые колеса вращают два электромотора APM200 от той же компании AIM Company Limited. СМИ пишут, что весь автомобиль — это, по сути, реклама данного мотора. Суммарно оба двигателя обеспечат 483 л.с. и 740 Нм крутящего момента.

Фото: AIM
Фото: AIM

Компания изучает возможность ограниченного тиража EV Sport 01 — ценник его неизвестен.

2
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
Источник:
New Atlas
Cсылки по теме:
Этот странный автомобиль проехал 2500 км на 1 кг топлива. Догадались, на чем он ездит?
Первый летающий автомобиль получил документы и готовится к полету
Концепт-кар BMW GINA с «живой кожей» показали на видео
Купить рекламу

Рекомендации

Рекомендации

Мошенники научились красть деньги с карты, даже не зная её номер, и это не шутка
ChatGPT вывел просмотр YouTube на новый уровень. Попробовать может каждый
У таксистов появилось взломанное приложение «Яндекс Такси». Что оно умеет?
Wildberries отказался от удобного способа оплаты

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

Купить рекламу