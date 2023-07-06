Посмотрите на электро-красавчика из Японии: футуристичный родстер для эгоиста

Инженеры из AIM Company Limited представили свой концепт-кар EV Sport 01. О нем написали в New Atlas.Согласно источнику, футуристичный автомобиль разработан для предстоящего «Фестиваля скорости» в Гудвуде. Корни концепта уходят в Японию — его создала малоизвестная автомобильная и инженерная компания AIM. Новинка представляет собой родстер на электрической тяге преимущественно для одного человека (хотя есть теоретическая возможность посадить рядом одного пассажира).Кузов EV Sport 01 в длину всего 390 см, и его главная фишка — это внешний вид, к которому приложил руку бывший главный дизайнер Nissan Широ Накамуро; сейчас у него своя студия SN Design Platform. Передняя часть авто напоминает Porsche 911, но линии бампера чуть подняты. Футуристичности концепт-кару придает решетка радиатора и скрытые белые ходовые огни.Кузов выполнен из легкого углеродного волокна с шасси из карбона и трубчатым алюминиевым подрамником, но, несмотря на это, вес авто составляет почти полторы тонны. Большие 20-дюймовые колеса вращают два электромотора APM200 от той же компании AIM Company Limited. СМИ пишут, что весь автомобиль — это, по сути, реклама данного мотора. Суммарно оба двигателя обеспечат 483 л.с. и 740 Нм крутящего момента.Компания изучает возможность ограниченного тиража EV Sport 01 — ценник его неизвестен.