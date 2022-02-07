В США начали использовать робособак для охраны государственных границ. Об этом сообщает зарубежный ресурс Gizmochina.
Согласно источнику, тестовый «запуск» робособак-пограничников сейчас проходит на южной границе Соединенных Штатов Америки. Для робопсов устраивают различные испытания и организовывают рабочие сценарии, чтобы выяснить, способны ли они быть полезными на границе. По сообщениям СМИ, испытания проходят успешно и власти собираются полноценно развернуть этих роботов на всей своей границе.
Сейчас разработкой и адаптацией робопсов для пограничных нужд занимается Управление по науке и технологиям, специализирующееся на автоматизированных транспортных средствах для наблюдения. Сами робопсы-пограничники созданы компанией Ghost Robotics.
«Собаки» оснащены множеством датчиков: камерами ночного видения, тепловизорами, GPS-модулями и так далее. Они способны автономно патрулировать местность благодаря постоянной связи со спутниками, а также осматривать вагоны поездов и жилые дома. Кроме того, робопсы «обучены» распознавать потенциально агрессивных людей. Перемещаться по пересеченной местности они могут без труда, так как используют для движения не колесики, а полноценные четыре «лапы».
Отметим, что некоторые активисты всё еще против использования роботов в силовых структурах, поскольку считают это «бесчеловечным». По их мнению, робопес может навредить человеку при его задержании или осмотре.
Согласно источнику, тестовый «запуск» робособак-пограничников сейчас проходит на южной границе Соединенных Штатов Америки. Для робопсов устраивают различные испытания и организовывают рабочие сценарии, чтобы выяснить, способны ли они быть полезными на границе. По сообщениям СМИ, испытания проходят успешно и власти собираются полноценно развернуть этих роботов на всей своей границе.
Сейчас разработкой и адаптацией робопсов для пограничных нужд занимается Управление по науке и технологиям, специализирующееся на автоматизированных транспортных средствах для наблюдения. Сами робопсы-пограничники созданы компанией Ghost Robotics.
«Собаки» оснащены множеством датчиков: камерами ночного видения, тепловизорами, GPS-модулями и так далее. Они способны автономно патрулировать местность благодаря постоянной связи со спутниками, а также осматривать вагоны поездов и жилые дома. Кроме того, робопсы «обучены» распознавать потенциально агрессивных людей. Перемещаться по пересеченной местности они могут без труда, так как используют для движения не колесики, а полноценные четыре «лапы».
Отметим, что некоторые активисты всё еще против использования роботов в силовых структурах, поскольку считают это «бесчеловечным». По их мнению, робопес может навредить человеку при его задержании или осмотре.
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