В США начали использовать робособак для охраны государственных границ. Об этом сообщает зарубежный ресурс Gizmochina.Согласно источнику, тестовый «запуск» робособак-пограничников сейчас проходит на южной границе Соединенных Штатов Америки. Для робопсов устраивают различные испытания и организовывают рабочие сценарии, чтобы выяснить, способны ли они быть полезными на границе. По сообщениям СМИ, испытания проходят успешно и власти собираются полноценно развернуть этих роботов на всей своей границе.Сейчас разработкой и адаптацией робопсов для пограничных нужд занимается Управление по науке и технологиям, специализирующееся на автоматизированных транспортных средствах для наблюдения. Сами робопсы-пограничники созданы компанией Ghost Robotics.«Собаки» оснащены множеством датчиков: камерами ночного видения, тепловизорами, GPS-модулями и так далее. Они способны автономно патрулировать местность благодаря постоянной связи со спутниками, а также осматривать вагоны поездов и жилые дома. Кроме того, робопсы «обучены» распознавать потенциально агрессивных людей. Перемещаться по пересеченной местности они могут без труда, так как используют для движения не колесики, а полноценные четыре «лапы».Отметим, что некоторые активисты всё еще против использования роботов в силовых структурах, поскольку считают это «бесчеловечным». По их мнению, робопес может навредить человеку при его задержании или осмотре.