Top.Mail.Ru

Мы используем файлы cookie. Оставаясь на сайте, вы подтверждаете согласие на их использование и обработку персональных данных.

Посмотрите на это гигантское нечто. iPad Studio может стать самым огромным планшетом Apple

Фархад


Компания Apple только недавно обновила линейку своих планшетов, выкатив свежие модели, но энтузиастам этого мало. Пока мы обсуждаем мощность чипов новых Pro-версий, в сети снова всплыл старый патент Apple, в котором описывается монструозный 16-дюймовый планшет. Дизайнер под ником icefnews решил не ждать милости инженеров из Купертино и наглядно показал, как может выглядеть этот гигант.

Подписаться на iGuides в Max, чтобы узнать обо всем первым — max.ru/iguides



Что нам обещает концепт iPad Studio:
  • Огромную 16-дюймовую панель Liquid Retina. Это практически габариты топового MacBook Pro, но в формате тонкого листа алюминия;
  • Только горизонтальные сценарии использования — забудьте о портретной ориентации. Держать такую «доску» вертикально точно будет неудобно, поэтому и логотип Apple на задней панели будет расположен горизонтально. А фронтальная камера уже давно переехала на длинную сторону;
  • Экстремально тонкий корпус всего с одной камерой на тыльной стороне. Но вряд ли вы будете что-то на него снимать;
  • Новые аксессуары. Планшет обязательно должен получить поддержку клавиатур и эксклюзивный аксессуар в виде Pencil Studio. Вероятно, с еще более низкой задержкой и новыми фичами для художников.



Тут у многих возникнет логичный вопрос: зачем он вообще нужно? Всё просто: для тех, кому 13 дюймов уже мало для монтажа 4K-видео или сложных архитектурных проектов, но мобильность планшета всё ещё в приоритете. 



Пока это лишь смелый концепт и игра воображения на базе утечек, но зная любовь Apple к сегментации устройств, такой гигант с приставкой Ultra и в складном формате вполне может пополнить линейку в ближайшие пару лет.

А как вам такой масштаб? Готовы сменить свой ноутбук на 16-дюймовый iPad, если он получит большинство функций macOS?
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Max.ru — Max/iguides
Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии (1)

Gabriel
Ну для дизайнеров может быть.
Цена скорее всего будет как у самолета.
Вчера в 21:24
Читайте также