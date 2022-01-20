



В сети появился новый рендер будущего iPhone 14 Pro, основанный на последних утечках от инсайдеров. На видеоролик обратил внимание зарубежный ресурс iMore.



Видеоконцепт выложили в YouTube-канале the Hacker 34. Он изображает, каким может быть iPhone 14 Pro, который должны представить осенью 2022 года. Рендер объединяет в себе все самые свежие подробности и утечки о девайсе: замена «челки» на отверстия в дисплее, новый блок камер на задней крышке и так далее.















Отдельно выделена функция реверсивной зарядки:







Помимо самого iPhone 14 Pro, автор ролика немного затронул ПО смартфона — iOS 16, которую мы предположительно увидим в июне 2022 года. Деталей показано немного: среди них переработанный под новые вырезы в экране статус-бар с большим количеством значков и информативностью, а также «умный» режим Always-On Display, который определяет положение смартфона в пространстве и включает либо отключает просмотр уведомлений.















Ранее мы рассказали, что власти США начали новые попытки заставить Apple отказаться от защиты в iOS и iPadOS. Кроме того, ранее стало известно, что Apple обратила внимание на опасный баг в Safari на iOS 15 и уже работает над ним — правда, сроков выхода патча пока никто не знает.





