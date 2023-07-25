Посмотрите на эту совершенно дикую Apple Magic Mouse — её даже трогать страшно

Фото: Reid Parsekian



В сети появился необычный концепт компьютерной мыши Apple Magic Mouse. Его опубликовали в Yanko Design.



Главным и самым заметным изменением, которое предложил дизайнер Рид Парсекян, стал дисплей на верхней панели мыши. Как известно, Magic Mouse оснащена сенсорной панелью сверху, благодаря чему она понимает мульти-тач жесты. Создатель концепта решил пойти дальше и сделать из мышки вспомогательный сенсорный дисплей.





В результате получилась мышь, которую непонятно, как трогать — всю верхнюю часть корпуса которой занимает длинный сенсорный дисплей. Автор показал, что на «мышиный» дисплей можно вывести тумблеры регулировки и функциональные кнопки в приложениях или же быстро открыть Центр управления. То есть, мышь выполняет роль пульта для вашего Mac.Стоит отметить, что использовать такую мышь в повседневном режиме может быть довольно проблематично — придется постоянно следить за рукой, чтобы не нажать лишнего. При этом дисплей всегда будет грязным от ладони и пальцев. А еще при работе ночью свечение экрана под ладонью может отклекать. Пожалуй, дизайнер не решил имеющиеся проблемы Apple Magic Mouse, а создал дополнительные.