Посмотрите на эту совершенно дикую Apple Magic Mouse — её даже трогать страшно

Олег

Мыш

Фото: Reid Parsekian

В сети появился необычный концепт компьютерной мыши Apple Magic Mouse. Его опубликовали в Yanko Design.

Главным и самым заметным изменением, которое предложил дизайнер Рид Парсекян, стал дисплей на верхней панели мыши. Как известно, Magic Mouse оснащена сенсорной панелью сверху, благодаря чему она понимает мульти-тач жесты. Создатель концепта решил пойти дальше и сделать из мышки вспомогательный сенсорный дисплей.

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Мыш
Фото: Reid Parsekian

Фото: Reid Parsekian
Фото: Reid Parsekian

В результате получилась мышь, которую непонятно, как трогать — всю верхнюю часть корпуса которой занимает длинный сенсорный дисплей. Автор показал, что на «мышиный» дисплей можно вывести тумблеры регулировки и функциональные кнопки в приложениях или же быстро открыть Центр управления. То есть, мышь выполняет роль пульта для вашего Mac.

Фото: Reid Parsekian
Фото: Reid Parsekian

Фото: Reid Parsekian
Фото: Reid Parsekian

Фото: Reid Parsekian
Фото: Reid Parsekian

Стоит отметить, что использовать такую мышь в повседневном режиме может быть довольно проблематично — придется постоянно следить за рукой, чтобы не нажать лишнего. При этом дисплей всегда будет грязным от ладони и пальцев. А еще при работе ночью свечение экрана под ладонью может отклекать. Пожалуй, дизайнер не решил имеющиеся проблемы Apple Magic Mouse, а создал дополнительные. 

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Источник:
Yanko Design
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