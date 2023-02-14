Посмотрите на фото крупнейшей спиральной галактики во Вселенной

Олег

NASA's Spitzer Space Telescope


В сети опубликовали фотоснимок, сделанный на несколько телескопов. Он демонстрирует нам самую крупную из известных спиральных галактик во Вселенной.

Галактика со снимка имеет научное название NGC 6872 и её размеры составляют 522 000 световых лет от конца до конца. Получается, что она почти в пять раз больше «Млечного Пути». 

NGC 6872

Этот фотоснимок является составным и получен с нескольких телескопов: «Очень большого телескопа» Европейской южной обсерватории, а также космических телескопов NASA — GALEX и Spitzer (на картинке выше). Фото сочетает в себе изображение в видимом свете и данные в ультрафиолетовом и инфракрасном диапазонах. 

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Источник:
Space.com
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Комментарии

+133
lokky
Что значит "от конца до конца"? От конца одного её хвоста до конца другого? Так они вчетверо длиннее, чем сама галактика, собственно. Так что размер её примерно как у нашей.
час назад в 12:51
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