Посмотрите на iPhone 16 Pro в новом цвете Gold Titan



В сети появился свежий инсайд об iPhone 16 Pro за несколько дней до его официального релиза. Об этом пишет 9to5Mac.



Согласно источнику, в линейке iPhone 16 Pro и 16 Pro Max ожидаются изменения в плане цветов корпуса. Утечки пророчили отказ от Blue Titanium и появление версии в расцветке Gold либо Rose Gold. Теперь надежный инсайдер, который в прошлом году верно предcказал цвета iPhone 16 Pro, опубликовал утечку будущего флагмана в цвете Gold Titanium:











Оттенок больше напоминает бежевый, но, возможно, рамка с титановой текстурой будет переливаться, оправдывая «золотое» название. Похоже, в этом году не стоит ждать ни бордового, ни бронзового, ни розового корпуса iPhone Pro. Оттенок больше напоминает бежевый, но, возможно, рамка с титановой текстурой будет переливаться, оправдывая «золотое» название. Похоже, в этом году не стоит ждать ни бордового, ни бронзового, ни розового корпуса iPhone Pro.