Посмотрите на милейший CD-плеер в ретро-стиле, который идеально впишется в любой интерьер



На выставке IFA 2024 был замечен небольшой стильный девайс — CD-проигрыватель в стиле ретро и открытым верхом. О нем написали в Yanko Design.



Первое, что бросается в глаза — открытый слот для CD-диска. Обычно производители прячут диск внутрь корпуса, но здесь он открыт, и вы даже можете видеть как он крутится во время проигрывания. Плеер очень компактный, а из элементов управления предлагает шесть клавиш в стиле старых печатных машинок и один стилизованный тумблер.















Любопытно, что создатели предусмотрели альтернативные варианты прослушивания медиа, такие как Bluetooth и FM-радио. Чтобы погружение в ретро было полным, вокруг лотка для диска присутствует светодиодная полоса «лампового» желтого цвета, которая включается нажатием одной из клавиш. На передней части размещен небольшой дисплей для вывода технической информации.









Любопытно, что создатели предусмотрели альтернативные варианты прослушивания медиа, такие как Bluetooth и FM-радио. Чтобы погружение в ретро было полным, вокруг лотка для диска присутствует светодиодная полоса «лампового» желтого цвета, которая включается нажатием одной из клавиш. На передней части размещен небольшой дисплей для вывода технической информации.