Посмотрите на милейший CD-плеер в ретро-стиле, который идеально впишется в любой интерьер

На выставке IFA 2024 был замечен небольшой стильный девайс — CD-проигрыватель в стиле ретро и открытым верхом. О нем написали в Yanko Design.
Первое, что бросается в глаза — открытый слот для CD-диска. Обычно производители прячут диск внутрь корпуса, но здесь он открыт, и вы даже можете видеть как он крутится во время проигрывания. Плеер очень компактный, а из элементов управления предлагает шесть клавиш в стиле старых печатных машинок и один стилизованный тумблер.
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Любопытно, что создатели предусмотрели альтернативные варианты прослушивания медиа, такие как Bluetooth и FM-радио. Чтобы погружение в ретро было полным, вокруг лотка для диска присутствует светодиодная полоса «лампового» желтого цвета, которая включается нажатием одной из клавиш. На передней части размещен небольшой дисплей для вывода технической информации.