Посмотрите на милейший CD-плеер в ретро-стиле, который идеально впишется в любой интерьер

Олег

Semetor K8


На выставке IFA 2024 был замечен небольшой стильный девайс — CD-проигрыватель в стиле ретро и открытым верхом. О нем написали в Yanko Design.

Первое, что бросается в глаза — открытый слот для CD-диска. Обычно производители прячут диск внутрь корпуса, но здесь он открыт, и вы даже можете видеть как он крутится во время проигрывания. Плеер очень компактный, а из элементов управления предлагает шесть клавиш в стиле старых печатных машинок и один стилизованный тумблер.

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Semetor K8

Semetor K8

Любопытно, что создатели предусмотрели альтернативные варианты прослушивания медиа, такие как Bluetooth и FM-радио. Чтобы погружение в ретро было полным, вокруг лотка для диска присутствует светодиодная полоса «лампового» желтого цвета, которая включается нажатием одной из клавиш. На передней части размещен небольшой дисплей для вывода технической информации. 

Semetor K8

Semetor K8

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Источник:
Yanko Design
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Рекомендации

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Комментарии

Dmitriy
+1145
Dmitriy
А дисплей на переднем торце весь этот ретро-стиль сносит нафиг...
Сегодня в 11:36
#
tellurian
+1793
tellurian Dmitriy
На старых в своё тоже были. Показывали номер трека. Иногда сд-текст.
час назад в 13:19
#
EDD
+403
EDD
CD-плеер? CD?? Вы серьёзно???
Сегодня в 11:39
#
tellurian
+1793
tellurian
Диск не улетит?
Крышки не просто так придумали.
час назад в 13:17
#

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