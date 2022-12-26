Посмотрите на мир глазами вашей кошки — фотосравнение со зрением человека

В сети опубликовали фотографии, которые демонстрируют то, как видит мир наша домашняя кошка. Снимки собрал Business Insider.Согласно источнику, фотосравнение провел художник Николай Ламм. Его исследование длилось почти десять лет: именно столько он изучал вопрос и консультировался с ветеринарами и экспертами по зрению животных, чтобы в итоге визуализировать разницу с глазом человека максимально точно. Вот что у него получилось — глаза человека сверху, глаза кошки снизу.Первое сравнение демонстрирует поле зрения людей и котов. У последних оно шире и составляет около 200 градусов против 180 у человека.Далее — острота или четкость зрения. В этом исследовании она измерялась в футах. У котейки острота зрения колеблется между 20/100 и 20/200; это означает, что он видит предмет на расстоянии 20 футов, а человек увидит его с 100 или 200 футов.Третья и четвертая пары фотографий демонстрирует цветность зрения. Если взять за эталон зрение человека, то восприятие котов к цвету больше похоже на дальтонизм. Она отлично видит синий и зеленый цвета, но оттенки красного могут выглядеть для нее зелеными, синими или даже фиолетовыми. Кроме того, глаз кошки различает гораздо меньше цветов и оттенков в целом.А это сравнение наглядно демонстрирует, насколько котейки близоруки. Они практически не могут видеть предметы, которые очень далеко от них.Самое интересное — ночное зрение. Кошки известны тем, что отлично видят в темноте. Это не совсем так; дело в том, что когда для человека наступает ночь, для кошки это еще не кромешная темнота.У кошек позади сетчатки есть дополнительная структура — тапетум, которая улучшает видимость ночью. Клетки тапетума действуют как зеркало — они отражают свет обратно на фоторецепторы и дают им уловить еще немного окружения. Кстати, именно поэтому глаза у кошек светятся (на самом деле отражают свет) в темноте.