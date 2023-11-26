Посмотрите на наушники Meiji Choco Boy. Ничего не напоминает?

Фото: Meiji



Японская компания Meiji анонсировала выпуск необычных наушников в виде детского печенья. Об этом пишут несколько зарубежных СМИ.



Новинка представляет собой беспроводные TWS-наушники в дизайне, точно повторяющем знаменитое печенье в виде грибочков Choco Boy, которое отлично помнят дети 2000-х и 2010-х. Сходство очень большое: ножка наушника желтая, как печенье, а верхняя часть с динамиком и микроплатой сделана как шоколадная шляпка гриба.







Особенно комично наушники выглядят в ушах — как будто вы засунули в уши детское печенье и шоколад вот-вот растает. Кейс для наушников тоже не подкачал и выглядит как розничная упаковка от Choco Boy.





Фото: Meiji



Поначалу компания опубликовала концепт наушников в виде шутки летом 2023 года. Однако фанатам и пользователям соцсетей эта идея настолько понравилась, что теперь девайс попадет на полки магазинов. В качестве его киллер-фичи Meiji завляет встроенный синхронный переводчик иностранной речи. Ценник и точные характеристики пока не называются. Особенно комично наушники выглядят в ушах — как будто вы засунули в уши детское печенье и шоколад вот-вот растает. Кейс для наушников тоже не подкачал и выглядит как розничная упаковка от Choco Boy.Поначалу компания опубликовала концепт наушников в виде шутки летом 2023 года. Однако фанатам и пользователям соцсетей эта идея настолько понравилась, что теперь девайс попадет на полки магазинов. В качестве его киллер-фичи Meiji завляет встроенный синхронный переводчик иностранной речи. Ценник и точные характеристики пока не называются.