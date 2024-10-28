Посмотрите на новую Chery Tiggo 4 специально для России

Олег

Фото: Chery

Китайский автобренд Chery показал новые фотографии будущей российской версии кросcовера Tiggo 4. Об этом пишет RG.ru.

Ранее мы писали о планах компании выпустить специальную версию Tiggo 4 для российского рынка. Теперь же в сети появились несколько изображений автомобиля, которые уже можно предварительно оценить:

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Фото: Chery
Фото: Chery

Фото: Chery
Фото: Chery

Фото: Chery
Фото: Chery

Обновленный Tiggo 4 заменит собой Tiggo 4 Pro, но при этом получит другой экстерьер, а салон сохранит от старшей модели. Внутри машины можно увидеть несколько дисплеев, объединенных в один большой с общей диагональю 10,25 дюйма; голосовое управление настройками; эмбиент-подсветку салона, беспроводную зарядку, двухзонный климат и «зимний» пакет. В отличие от Tiggo 4 Pro в новинке появятся сиденья с интегрированными подголовниками и электрорегулировка водительского кресла.

Бренд пока не разглашает дату старта продаж и ценник, но Chery Tiggo 4 Pro сейчас продается в диапазоне 2 130 000 — 2 650 000 рублей. 

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Источник:
RG.ru
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Комментарии

Вася Вотафаков
+6048
Вася Вотафаков
Не мое конечно дело и каждый выбирает сам, но … лучше купить подержанную марку со вменяемым названием, чем то поддержка чего может прекратиться после очередных санкций
час назад в 22:34
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