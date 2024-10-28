Посмотрите на новую Chery Tiggo 4 специально для России

Обновленный Tiggo 4 заменит собой Tiggo 4 Pro, но при этом получит другой экстерьер, а салон сохранит от старшей модели. Внутри машины можно увидеть несколько дисплеев, объединенных в один большой с общей диагональю 10,25 дюйма; голосовое управление настройками; эмбиент-подсветку салона, беспроводную зарядку, двухзонный климат и «зимний» пакет. В отличие от Tiggo 4 Pro в новинке появятся сиденья с интегрированными подголовниками и электрорегулировка водительского кресла.Бренд пока не разглашает дату старта продаж и ценник, но Chery Tiggo 4 Pro сейчас продается в диапазоне 2 130 000 — 2 650 000 рублей.