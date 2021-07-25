Microsoft начала обновлять свои фирменные приложения с целью редизайна. Об этом рассказал профильный ресурс WindowsLatest.
Согласно сообщению источника, несколько приложений, которые разработаны Microsoft, получили обновление и новый дизайн. Это делается для того, чтобы стиль будущей Windows 11 и штатных приложений был единым. Например, вот как выглядит обновленный «Калькулятор»:
А это набор инструментов PowerToys:
Эти приложения получили новый внешний вид, несмотря на то, что они пока используются на Windows 10. Очевидно, что Microsoft хочет постепенно приучить своих пользователей к новому дизайну — таким образом, когда настанет время релиза, будет больше желающих обновиться на Windows 11.
Ранее в сети неоднократно появлялись фотографии приложения «Настройки», которое стало выглядеть очень свежо и симпатично. В отличие от «Калькулятора», оно вряд ли будет привнесено на «десятку» и останется эксклюзивом для обновившихся на 11 версию ОС.
Windows 11 была представлена 24 июня 2021 года. Самое главное её нововведение — кардинально переработанный дизайн всей ОС. Меню «Пуск» «переехало» на середину док-панели, окна получили скругленные углы и «парящий» стиль, а содержимое окон стало более структурированным и стильным.
Ранее мы рассказали о трояне, который маскируется под установочные пакеты Windows 11 с «активаторами». Будьте осторожны!
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