Посмотрите на новый OnePlus 15 — его невозможно не захотеть

Олег

Фото: OnePlus

Фото: OnePlus

Компания OnePlus представила свой флагман 2025 года. О нем пишут несколько зарубежных СМИ.

Новинка OnePlus 15 базируется на свежем чипе Snapdragon 8 Elite Gen 5 и получила дисплей с обновлением изображения 165 Гц — идеальное геймерское сочетание. На текущий момент это единственный такой смартфон, поэтому бренд акцентировал внимание на играх. Диагональ дисплея составляет 6,78 дюйма, а разрешение — 2772 х 1272. Под матрицей расположился ультразвуковой сканер отпечатка пальца.

Фото: OnePlus
Фото: OnePlus

Основной модуль состоит из трех камер по 50 Мп каждая, там же уместился перископ с телеобъективом, который дает 3,5х оптический зум. Емкость АКБ составляет 7300 мАч, этого должно хватить на 19 часов видео либо чуть больше 7 часов гейминга. Зарядить смартфон можно будет с мощностью 120 ватт по кабелю либо 50 ватт беспроводным образом.

Фото: OnePlus
Фото: OnePlus

Дизайн получился привлекательным, матовая рамка и заднее стекло не будут собирать отпечатки пальцев, а три доступных цвета придутся по душе почти любому. Цены демократичные: от $560 за версию 12/256 Гб. 

0
+28
redlac77
когда в России появится нет информации?
час назад в 17:16
#