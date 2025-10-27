Посмотрите на новый OnePlus 15 — его невозможно не захотеть

Фото: OnePlus



Компания Компания OnePlus представила свой флагман 2025 года. О нем пишут несколько зарубежных СМИ. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Новинка OnePlus 15 базируется на свежем чипе Snapdragon 8 Elite Gen 5 и получила дисплей с обновлением изображения 165 Гц — идеальное геймерское сочетание. На текущий момент это единственный такой смартфон, поэтому бренд акцентировал внимание на играх. Диагональ дисплея составляет 6,78 дюйма, а разрешение — 2772 х 1272. Под матрицей расположился ультразвуковой сканер отпечатка пальца.Основной модуль состоит из трех камер по 50 Мп каждая, там же уместился перископ с телеобъективом, который дает 3,5х оптический зум. Емкость АКБ составляет 7300 мАч, этого должно хватить на 19 часов видео либо чуть больше 7 часов гейминга. Зарядить смартфон можно будет с мощностью 120 ватт по кабелю либо 50 ватт беспроводным образом.Дизайн получился привлекательным, матовая рамка и заднее стекло не будут собирать отпечатки пальцев, а три доступных цвета придутся по душе почти любому. Цены демократичные: от $560 за версию 12/256 Гб.