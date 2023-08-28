Посмотрите на новый цвет iPhone 15 и iPhone 15 Plus, который порвет прилавки

Олег

iPhone 15

Фото: MacRumors

Компания Apple выпустит базовые модели iPhone 15 в совершенно новом цвете. Об этом пишет MacRumors.

Ранее мы уже не раз писали о цветах корпуса будущих iPhone 15 — инсайдеры регулярно публикуют новые подробности, которые почти каждый раз отличаются друг от друга. Самая свежая утечка показывает нам окончательный вариант новой расцветки «пятнашек», и это похоже на правду.

Согласно источнику, будущие iPhone 15 и iPhone 15 Plus выйдут, среди прочего, в мятно-зеленом цвете, оттенок которого ближе к бирюзовому. Наверное, можно назвать его даже скорее сине-зеленым.

Обычно свежие цвета пользуются самой большой популярностью, и, как следствие, продаются по завышенной цене или вовсе оказываются в дефиците. У сине-зеленой «пятнашки» есть все шансы стать недосягаемой, но горячо желанной покупкой для многих.

Инсайдер абсолютно уверен в этом цвете, но не уточняет, увидим ли мы его в сентябре, или Apple выпустил зеленые iPhone 15 позже, в рамках традиционного весеннего апдейта последних айфонов. 

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Источник:
MacRumors
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