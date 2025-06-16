Посмотрите на новый цветной «Терминал» в macOS 26

Олег

Фото: Apple

Фото: Apple

Компания Apple внесла малозаметное, но долгожданное для многих улучшение в macOS Tahoe — оно коснулось терминала. Подробности у MacRumors.

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Нативное приложение «Терминал» изменилось впервые за почти два десятилетия и получило новые режимы цветного отображения информации. До сих пор утилита по умолчанию была монохромной, и дело не только в визуальной привлекательности, но и в удобстве для программистов и всех, кто работает с командной строкой.


Теперь «Терминал» macOS будет поддерживать 24-битный цвет и шрифты Powerline. Само собой, его не обошел и дизайн-код Liquid Glass с переработанными темами оформления. Ранее цветовые профили можно было настроить, но теперь они станут гораздо более удобными и привлекательными. 

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Источник:
MacRumors
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